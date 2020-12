Desejo de Verão

Verão vem aí e, com ele, o desejo por peças bem frescas. Aí, o biquíni entra como número 1 no ranking do calorzão. Mas se a ideia é fazer bonito, por que não escolher uma peça capaz de se multiplicar, na qual você usa tanto na praia, como em uma produção mais urbana? O vixe amou o quimono da Água de Coco, bem como todo o lifestyle cheio de brasilidade da marca, que se inspirou no cerrado para lançar a nova coleção. Merece aplausos!

Hora da estrela

Atrás de um acessório lacrativo para brilhar nesse fim de ano e mandar de vez 2020 embora? Dá uma espiadinha nessa peça delicada de pérolas e miçangas, que ainda carrega aquela estrela simbólica, que combina com o mood da virada. Se rolou sentimento, arremata o colar no e-commerce da Higher Store por R$ 58,41.

Achadinho

Uma canga bafônica para você chamar de sua e levantar qualquer visu praiano. Repara bem no modelito garimpado na lojinha virtual Arizona incapaz de deixar você passar despercebida, mesmo que esteja apenas com um biquíni. Preço: R$ 119,9.

Cowgirl

Se tem uma peça que, literalmente, caiu no gosto da turma da moda são os cintos com pegada western. Esse modelito versátil é um dos mais queridinhos entre as fashionistas de plantão. No site da Shein, você leva a peça para casa por R$ 20,99.

Original

Um presente criativo para os amantes da loira gelada. Quem não abre mão daquela cervejinha, vai curtir o caneco congelável da Imaginarium, digno de agradar aqueles que são bons de copo. Entendedores, entenderão. R$ 59,9.

Pisada da vez

Verão é tempo de arrasar com aquela rasteira capaz de iluminar a produção. Se for rosa, melhor ainda. Atrás de um modelito nesse estilo, confortável e prático para todas as horas? Então, o modelito da C&A foi feita para você. Custa R$ 49,99.

Nota 0

Nestes tempos de pandemia, está com alergia? Fica em casa. Não pega bem a dona do estabelecimento espirrando no meio da clientela, ainda que justificado.

Nota 10

As fashionistas estão investindo em peças, como talismãs, para atrair bons fluidos em 2021. Está valendo o uso de cristais poderosos nos acessórios.