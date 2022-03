Desembargador baiano morre após enfartar no aeroporto de Guaiaquil

Morreu na tarde desta terça-feira (8) o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia José Geminiano da Conceição. Ele sofreu um enfarte fulminante, quando embarcava no aeroporto internacional José Joaquim de Olmedo, em Guaiaquil, com destino ao Panamá. Ao lado da mulher e também desembargadora aposentada Aidil Silva Conceição e do filho Antônio Cláudio Conceição, retornava de uma viagem de turismo ao Equador.

Nascido em Itaparica e filho do desembargador Geminiano José da Conceição, iniciou a carreira como pretor, exercendo as funções de juiz nas comarcas de Valente, Cipó e Salvador, antes de chegar ao Tribunal de Justiça em 1997. Muito querido entre os pares, tinha 86 anos e estava aposentado desde 2005. Providências estão sendo tomadas pela família, junto ao consulado brasileiro em Guaiaquil, para que o seu corpo venha para Salvador, onde será sepultado.