Desembargador do TJ abre investigação interna referente a caso de grilagem no Oeste

O corregedor das Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ), desembargador Salomão Resedá, determinou a abertura de investigação interna contra o oficial delegatário do Cartório de Registro de Imóveis de Formosa do Rio Preto, Davidson Dias Araújo, por atraso em cumprir uma decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) referente ao processo classificado como o maior caso de grilagem do país. Em 1º de março deste ano, o pleno do CNJ decidiu, por 12 x 1, reestabelecer as matrículas de terras de cerca de 300 agricultores e empresas do agronegócio, canceladas em 2015 por uma portaria do TJ que transferiu para um ex-borracheiro de Barreiras a posse sobre 366 mil hectares de terra, o equivalente a cinco vezes o tamanho de Salvador. Mais de seis meses depois, no entanto, Araújo ainda não havia obedecido às ordens do CNJ.

Parto a fórceps

A determinação só foi cumprida no último dia 13, após o presidente do CNJ e do Supremo, ministro Dias Toffoli, ordenar a restauração das matrículas de posse em 48 horas.

De mala preparada

O presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, Geraldo Júnior (SD), negocia o ingresso no MDB em um movimento que passa ainda pela filiação de outros quatro parlamentares, grande parte, da base aliada ao Palácio Thomé de Souza. Além de Maurício Trindade, atualmente no DEM, a lista inclui também seu irmão, José Trindade (sem partido), ex-líder da oposição à prefeitura na Casa.

Meia palavras

“Se eu sair do Solidariedade, e a chance é alta, será para o MDB, pela relação que tenho com a sigla”, disse Geraldo Jr. Ele confirmou que o eventual acordo passa por filiar mais quatro vereadores. Sobre nomes, fez mistério: “Tudo a seu tempo”.

Últimos capítulos

O prefeito ACM Neto (DEM) terá um novo encontro depois de amanhã para decidir o futuro do Hotel Pestana. Em reunião ontem, o democrata foi apresentado a um modelo de negócio para o empreendimento, mas condicionou o aval ao cumprimento de exigências. Se a contraproposta for aceita, o sinal verde por sair já nesta quinta.

Alfinete verde

Membro de um grupo no WhatsApp que reúne líderes políticos de esquerda, o secretário de Sustentabilidade de Salvador, André Fraga (PV), resolveu recentemente provocar a turma sobre a sucessão de 2020. Com trajetória ligada à esquerda, Fraga indagou por que, em vez de renovar seus quadros, o PT tenta cooptar como candidato um nome que ganhou visibilidade na gestão do DEM na prefeitura, em referência o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani. Até agora espera resposta.

Acerto de conta

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) decidiu avaliar as ações de sustentabilidade adotadas em 47 órgãos do governo baiano. Quer saber se as unidades estão ou não cumprindo metas referentes à coleta seletiva e consumo de água, energia e papel.

Pílula

Turma do jaleco - A prefeitura convocou ontem mais 70 médicos aprovados em concurso para atuarem na rede municipal de saúde. Em quase dois meses, já foram convocados 190 profissionais.