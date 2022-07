Desembargador do TJ Bahia relança livro de poemas

O desembargador Osvaldo de Almeida Bomfim fez, nesta quinta-feira (30), o relançamento do livro de poemas “Anseios Tardios”. A publicação reúne 63 poesias, de diferentes estilos, escritas ao longo da vida do desembargador, desde a fase da adolescência. Os direitos autorais da obra foram cedidos às Obras Sociais Irmã Dulce.

O prefácio foi escrito pelo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), Inaldo da Paixão Santos Araújo. “Este livro é uma demonstração de que o fundamental é se expressar, sem se importar com o estilo, mas sim traduzindo para os que vão ler suas páginas aquilo que se carrega na alma e no coração”, disse. A edição, com 95 páginas, é de leitura simples e representa uma realização pessoal para o magistrado Osvaldo Bomfim.