Desembargador Lourival Almeida Trindade é eleito presidente do TJ-BA

O desembargador Lourival Almeida Trindade é o novo presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). O novo presidente do TJ-BA foi eleito na manhã desta quarta-feira (4) e vai ficar à frente da Corte pelo biênio 2020/2022. Na primeira etapa da votação, o magistrado empatou com a desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, ambos com 26 votos. Já no segundo turno, Lourival conquistou maioria com 28 votos.

(Foto: TRE/BA)

Além do presidente, serão eleitos nesta quarta-feira os 1º e 2º Vice-Presidentes, o Corregedor Geral de Justiça e o Corregedor das Comarcas do Interior. Os resultados estão previstos para serem divulgados na tarde desta quarta-feira .

Nas eleições para a Mesa Diretora do Poder Judiciário baiano, vence o desembargador que obtiver a maioria absoluta dos votos, mas pode ser realizada uma nova votação entre os dois primeiros colocados se nenhum deles alcançar o número exigido na rodada inicial. Para os cargos de corregedor, caso haja empate, será eleito o magistrado mais antigo na carreira.

A eleição deveria ter acontecido no último dia 27 , mas foi adiada em função da operação Faroeste, que afetou desembargadores do tribunal.

Mais informações em instantes