Desenbahia amplia o atendimento para oferta de crédito emergencial

A Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia), em conjunto com a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), começou a expandir o atendimento para conceder crédito emergencial aos empreendedores dos municípios baianos em situação de emergência, devido às fortes chuvas que atingiram essas regiões.

Para dar início ao atendimento, foram enviados aos municípios, Termos de Cooperação Técnica, ou seja, documentos para que as gestões municipais indiquem os servidores que irão atuar nas ações da operação emergencial. Para capacitar os agentes públicos municipais envolvidos, a Desenbahia e a Setre iniciaram um treinamento sobre os trâmites de operacionalização, para que a linha de crédito seja disponibilizada com mais celeridade aos empreendedores.

Outra providência para a expansão dos atendimentos, adotada por determinação do governador Rui Costa, foi a instalação de um posto avançado na cidade de Itabuna, no SAC do Shopping Jequitibá, no dia 29 de dezembro de 2021, numa parceria entre a Desenbahia, a Setre e a prefeitura municipal, para ofertar o crédito emergencial.

Mais três postos avançados de atendimento iniciarão as atividades nesta quarta-feira (5), nos municípios de Santa Inês, Ipiaú e Itapetinga. Em Santa Inês, o posto funcionará no Credibahia, Sala do Empreendedor, na Praça Luiz Teófilo. Em Ipiaú, o atendimento estará disponível no SAC, na praça Ruy Barbosa, centro. Em Itapetinga, os empreendedores podem buscar atendimento no SAC, na Avenida Presidente Kennedy.

Desde o lançamento da linha de crédito, procedimentos específicos foram adotados pela Desenbahia. Cerca de 430 empreendedores comprovadamente atingidos pelas chuvas manifestaram interesse pelo crédito disponibilizado pelo Governo do Estado, por meio das ações conjuntas entre Desenbahia, Setre e respectivas prefeituras. No dia 23 de dezembro, ocorreram as primeiras liberações dos recursos.

Após as verificações e avaliação simplificada de crédito, os contratos são elaborados e enviados para assinatura dos mutuários, para que possam iniciar o ano com condições de retomar suas atividades.

Financiamentos

As concessões de financiamento da Desenbahia permitem parcelamento em até 48 meses, incluindo carência de até 12 meses, para pagamento da primeira parcela e sem juros para financiamentos de até R$ 150 mil. O crédito foi autorizado pela Lei Nº 14.390/2021, com o objetivo de reduzir os impactos causados pelas fortes chuvas e de apoiar os empreendedores na reconstrução dos seus negócios.

Além do intenso trabalho nos municípios prejudicados pelas chuvas, uma força-tarefa da Desenbahia, atua em Salvador, para continuar implementando melhorias no redimensionamento dos sistemas, na verificação de cadastros, na confecção de contratos e demais procedimentos, para garantir o atendimento dos que buscam a linha de crédito.