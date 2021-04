Desentendimento em Mercado do Produtor de Juazeiro acaba com dois mortos

Dois homens morreram no interior de uma loja de ferramentas, no Mercado do Produtor (Ceasa) de Juazeiro, no norte da Bahia, no início da tarde desta quarta-feira (14).

Segundo o portal redeGN, a Polícia Civil confirmou as mortes e peritos já foram deslocados para fazer o levantamento do caso.

De acordo com testemunhas, houve disparos dentro de uma loja, os quais teriam ocasionado as mortes dos homens. As circunstâncias do incidente ainda são desconhecidas e a identidade das vítimas não foi divulgada.

Ainda de acordo com a redeGN, houve uma movimentação de curiosos e policiais entorno do Ceasa.

A Delegacia de Juazeiro ainda aguarda relatório dos peritos, mas confirmou a morte das duas pessoas por disparos de arma de fogo.