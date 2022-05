Desfalcado, Bahia embarca para enfrentar o Azuriz, pela Copa do Brasil 

O Bahia está em reta final da preparação para o confronto com o Azuriz, marcado para a próxima terça-feira (10), às 20h30, em Pato Branco, no Paraná, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Neste domingo (8), a delegação tricolor embarcou rumo a Chapecó-SC. O time fica na cidade catarinense, onde nesta segunda-feira (9) utilizará o CT da Chapecoense para realizar o último treino antes da partida com o Azuriz. No mesmo dia, o Esquadrão segue de ônibus para Pato Branco.

Diante do Azuriz, o técnico Guto Ferreira não poderá contar com algumas peças. Autor de dois gols na goleada sobre o Londrina, por 4x0, na última quarta-feira (3), pela Série B, o atacante Rildo está fora de ação. Ele já atuou na Copa do Brasil pelo Grêmio e não pode entrar em campo.

Pelo mesmo motivo de Rildo, também estão fora do jogo o zagueiro Didi, que defendeu a Ferroviária, e o volante Emerson Santos, que jogou a Copa do Brasil deste ano pelo Botafogo-SP. Completam a lista de desfalques o meia Lucas Mugni e o atacante Rodallega, ambos machucados.

Como empatou o jogo de ida por 0x0, na Fonte Nova, o Bahia vai ter que vencer o Azuiz por qualquer placar para avançar às oitavas de final no tempo normal. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.