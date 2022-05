Desfalcado, elenco do Bahia embarca para enfrentar o Tombense

Depois de três dias de preparação na Cidade Tricolor, o elenco do Bahia iniciou a viagem para o confronto com o Tombense, marcado para esta sexta-feira (27), às 19h, na cidade de Muriaé, em Minas Gerais.

Na manhã desta quarta-feira (25), a delegação tricolor embarcou para o Rio de Janeiro. De lá, o grupo segue de ônibus até Muriaé, que fica a 297 km da capital fluminense.

Pela programação do Bahia, na quinta-feira (26), o elenco realizará o último treino antes da partida, já em território mineiro. O técnico Guto Ferreira tem pelo menos um problema para escalar a equipe.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o volante Rezende está fora do jogo. Emerson Santos e Lucas Falcão brigam pela vaga. Por outro lado, o meia Daniel volta ao time após cumprir suspensão.

Com 16 pontos, o Bahia está na segunda colocação da Série B. O Cruzeiro lidera o torneio com 19. Já o Tombense ainda não venceu na competição e é o lanterna com apenas seis pontos.