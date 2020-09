Desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro será adiado em 2021

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) decidiu pelo adiamento dos desfiles do carnaval do grupo especial do Rio em 2021. A decisão, nesta quinta-feira (24), ocorreu de forma unânime, segundo o RJ TV, da TV Globo.

A data dos desfiles não foi definida, porém as escolas decidiram que o evento não poderia ser realizado em fevereiro por causa da pandemia do novo coronavírus.

"Em função de toda essa insegurança, essa instabilidade em relação a área da ciência, de não saber se lá em fevereiro vamos ter ou não a vacina, chegamos à conclusão que esse processo tem que ser adiado. Não temos como fazer em fevereiro - as escolas já não vão ter tempo nem condições financeiras e de organização de viabilizar até fevereiro", disse Jorge Castanheira, presidente da Liesa.

"Nós estamos em permanente reunião aqui. Discutimos hoje não o cancelamento, mas uma possibilidade de um adiamento, uma solução alternativo, algo que venha num momento com segurança contribuir para a cidade do Rio de Janeiro", acrescentou.

"Vamos continuar lutando, buscando alternativas para encontrarmos um projeto nosso que permita que as escolas de samba possam fazer algum processo alternativo aos desfiles que acontecem em fevereiro para também não prejudicar o carnaval de 2022. Então, vamos tentar encontrar no próximo momento, nos próximos meses, alguma solução que seja em outra data. A prioridade nossa é respeitar a questão da segurança", disse Castanheira.