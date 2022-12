Desfile marca encerramento de curso gratuito de design de moda realizado em Salvador

Um curso gratuito de design de moda com ênfase em costura industrial feito em Salvador será encerrado no próximo dia 6. Para garantir um grande encerramento, será realizado um desfile em que alunos vão usar suas criações autorais nas passarelas, utilizando o tecido malha e o tema "Quatro estações".

Dos 31 formados nas primeiras turmas este ano, 21 já estão empregados na área, sendo 13 no Condomínio Bahia Têxtil. O desfile acontece na terça-feira às 10h30, no Condomínio Bahia Têxtil, no bairro do Uruguai, em Salvador.

Foto: divulgação

O projeto, chamado de Ponto da Moda, é promovido pela Quest/Zeppelin, com patrocínio da Braskem, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e parceria do Condomínio Bahia Têxtil.

Durante o curso, que é gratuito, os estudantes tiveram acesso a um laboratório equipado com as principais ferramentas do setor com o intuito de facilitar a inserção deles no mundo da moda. Além disso, eles aprenderam sobre as etapas do processo criativo, desde a escolha do tecido, passando pela modelagem, costura e acabamento.

“A iniciativa permite capacitar jovens da região do Uruguai, oferecendo o conhecimento necessário para que busquem uma posição no mercado ou empreendam”, explica Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia.

SERVIÇO

O QUE: Desfile que marca o encerramento de curso gratuito de design de moda com ênfase em costura industrial

QUANDO: 06/12/22, às 10h30

ONDE: Condomínio Têxtil da Bahia, Rua do Uruguay, 151, Uruguai, Salvador, Bahia