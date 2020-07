Designer de Feira que ironizou pandemia em festa pede desculpas em vídeo

A designer de interiores Lydi Siqueira, de Feira de Santana, publicou em suas redes sociais neste sábado (4) vídeo em que pede desculpas por ter ironizado a pandemia do novo coronavírus em postagens no Instagram. Ela disse que recebeu ameaças e se disse surpresa com a repercussão da festa para comemorar o aniversário de 38 anos. "Sou conhecida nacionalmente".

No vídeo, que tornou a designer alvo de críticas em todo o país, ela disse: "a vida é minha, o risco é meu e você não foi convidado para a minha festa. Então fique em casa, fique tranquilo, você não vai pegar covid e eu vou comemorar com quem eu amo, com quem está comigo, porque a festa é minha e de quem me faz bem".

Uma das maiores cidades do estado, Feira de Santana tem 4.134 casos confirmados da covid-19 e 67 mortes por causa da doença.

Feira de Santana sem leitos de UTI.

Blogueira feirense fazendo festa pq a vida é dela... pic.twitter.com/p0RUeqnjK5 — publiciotaria (@taloucapoc) July 4, 2020

"Foi uma festa para apenas oito pessoas, incluindo meus três filhos e meu marido", disse. "Apaguei os stories porque vocês estão certos e eu estava muito consciente de que não faria retratação. Mas eu achei justos orque meus filhos são adolescentes e eles não concordam. Perdão, desculpas", disse. "Eu trabalho com construção civil, com obras, e saio de máscaras e EPIs todos os dias", se justificou.

Após a repercussão negativa, ela restringiu o perfil no Instagram, quando tinha 17 mil seguidores. Ela ganhou dois mil seguidores um dia após a polêmica. "Fechei meu Instagram e tem mais de sete mil solicitações de amizade, provavelmente para me criticar. Embora o meu tom tenha sido de deboche, não foi minha intenção", disse.

Veja um trecho dos stories publicados pela blogueira.

Veja a mensagem publicada na íntegra:

"Errei. Quero deixar aqui registrado os meus sinceros pedidos de desculpas.

Revendo tudo, vejo que me expressei muito mal nos meus stories.

Se tem algo que posso fazer hoje com toda essa repercussão negativa é enfatizar a importância do isolamento social como principal medida de enfrentamento ao coronavírus.

Tenho empatia por todas as pessoas que perderam seus entes e que nesse momento estão sofrendo. Durante todo o isolamento social tenho usado máscara, luvas e tomado todos os cuidados com os que me cercam.

O ato leviano de ontem me fez refletir ainda mais sobre como posso usar esse canal para promover informação, empatia e amor ao próximo. Não vamos propagar o ódio e o linchamento virtual, nada disso resolverá o que estamos enfrentando agora.

Aprendi durante toda minha vida que a nossa caminhada é feita de erros e acertos. Vamos construir dias melhores".