Desireé Colemann participa da 5ª edição do Scream Festival

Pela primeira vez no Scream Festival, a vice-presidente de Diversidade & Inclusão do Federal Reserve, Desireé Colemann, com passagem de 8 anos no banco americano Wells Fargo, se apresenta nesta sexta-feira (4) no Fera Palace Hotel, com mediação de Lucas Reis, Presidente da ABMP, a partir das 18h.

Responsável pelo Escritório de Inclusão de Mulheres e Minorias e pelo Escritório para Oportunidades Iguais de Emprego, em sua apresentação, além de abordar diversidade e inclusão, Desireé vai trazer para o Scream questões de acessibilidade e mercado corporativo.

Coleman-Fry também é fundadora e CEO da Good Multiplier, uma organização que visa mobilizar a próxima geração de líderes, agentes de mudança e inovadores para resolver os desafios enfrentados por comunidades negras.

Maior evento de criatividade, inovação e negócios do Norte-Nordeste, o Scream- Salvador Creativity and Media Festival 2022, realizado pela Associação Baiana do Mercado Publicitário (ABMP) e Prefeitura de Salvador, por meio da Empresa Salvador Turismo - Saltur, patrocínio Rede Bahia e Sebrae, que preenche o Centro Histórico de Salvador, nos próximos dias 3 e 4 de novembro, a partir das 8h.