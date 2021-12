Deslizamento de pedras bloqueia tráfego na BR-430, no Centro-Sul da Bahia

Um desabamento de pedras em diversos pontos da BR-430/BA, entre os municípios de Caetité e Igaporã, no Centro-Sul do Estado, causou a interdição completa do tráfego na rodovia na tarde desta sábado (25).

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), equipes estiveram no local e já liberaram o trânsito.

"Em função das fortes chuvas que atingem a região sul da Bahia, as equipes do DNIT continuam em alerta e seguem atuando nas rodovias federais que apresentaram ocorrências", informou o órgão.

Outros rodovias federais que cortam a Bahia também passaram por interdição. Confira a situação em outros rodovias neste domingo (26):

BR-101/BA:

No km 465, município de Itabuna, o tráfego está totalmente interditado. Já no km 485, município de Itajuípe, e km 660, município de Itabepi, o tráfego está parcialmente interditado.

BR-415/BA:

Devido alagamentos nas pistas no estado da Bahia, o km 50, no município de Itabuna e o km 30, no município de Ilhéus, estão totalmente interditados.

BR-330/BA:

No km 792, município de Jequié, o tráfego de veículos se encontra totalmente interditado. No km 830, município de Ubatã, a rodovia está totalmente interditada com rota de desvio pelo município de Ubatuba.

BR-420/BA:

Devido risco de queda de ponte, o tráfego no km 422, no município de Lages, está totalmente interditado.