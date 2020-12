Deslizamento em barragem de rejeitos assusta moradores de Jacobina

Um deslizamento na barragem de rejeitos da empresa Yamana Gold, em Jacobina, no centro-norte do estado, atingiu uma caminhonete e assustou moradores da cidade por volta das 14h dessa quarta-feira (2). Não havia ninguém no veículo, e não houve feridos.

Em nota, a empresa explicou que o material que deslizou foi “na área de estoque da barragem onde fica armazenado o material sólido inerte que é utilizado durante as obras de alteamento” do local. “O material escorreu da pilha de estoque, empurrando uma caminhonete que estava estacionada no local (...) Os demais equipamentos continuaram em operação.”

A empresa reforçou ainda que “essa pilha de estoque não tem nenhuma influência na estrutura de segurança da barragem de rejeitos”, que “continua segura e operando normalmente. Não houve dano ambiental”, garantiu a Yamana Gold. As causas do deslizamento serão investigadas.

Confira nota da empresa na íntegra:

A Jacobina Mineração informa que hoje, por volta das 14h, foi registrado um deslizamento de material na área de estoque da barragem de rejeitos da empresa. Essa área é um local de apoio onde fica armazenado o material sólido inerte que é utilizado durante as obras de alteamento da barragem.

O material escorreu da pilha de estoque, empurrando uma caminhonete que estava estacionada no local. Não havia pessoas na caminhonete e o demais equipamentos continuaram em operação.

Importante reforçar que essa pilha de estoque não tem nenhuma influência na estrutura de segurança da barragem de rejeitos. A barragem na JMC continua segura e operando normalmente. Não houve dano ambiental.

Investigação sobre as prováveis causas deste deslizamento estão sendo conduzidas pela empresa.

Continuamos à disposição para mais esclarecimentos.