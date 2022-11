Deslizamento na BR-376 arrasta 15 carros e 6 caminhões no Paraná

Um deslizamento de terra na BR-376 arrastou 15 carros e seis caminhões em Guaratuba, no litoral do Paraná, na noite de segunda-feira (28). Bombeiros realizam buscas no local.

De acordo com o g1, a Defesa Civil afirmou ainda não ter como precisar o número de vítimas e desaparecidos.

O deslizamento deixou ao menos uma pessoa morta, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Equipes dos bombeiros, da Defesa Civil e da concessionária atuam nas buscas no local.

O Coronel Fernando explicou que a situação aconteceu por conta das chuvas, em uma área de vulnerabilidade técnica.

"Tanto que a concessionária estava fazendo obras, trabalhando nesse local, prevendo e sabendo desse risco. [...] Uma massa de terra é muito volume, o peso é muito grande sobre a rodovia, inclusive sob o risco de a rodovia ceder, que agravaria mais o problema", afirmou.

O Governo do Paraná anunciou a criação de um gabinete de crise para atender o deslizamento da BR-376 e outros registrados em rodovias do estado.

O governador Ratinho Junior (PSD) determinou a publicação de um decreto emergencial. A intenção, segundo a administração pública, é "garantir estrutura e os equipamentos para fazer o resgate das vítimas e trabalhar na desobstrução das vias".

Deslizamentos

Um talude cedeu e atingiu uma das faixas da pista do BR-376, no km 669, no trecho de serra, após um deslizamento de terra por volta das 15h30 de segunda-feira.

Depois do primeiro deslizamento, a concessionária responsável pela via interditou uma das pistas. Por volta das 19h, houve um novo deslizamento, que atingiu veículos que passavam pelo local.