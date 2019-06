Destaque do Bahia, Gregore comemora fase e fala em chegar ao topo

Com apenas mais dois jogos até a pausa para a Copa América, a missão no Bahia é vencer fora de casa e se manter entre os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Nos últimos duelos, o tricolor tem feito bem o seu papel.

Além de vencer as partidas, o Esquadrão apresentou boa consistência defensiva e não sofreu gols nos quatro jogos que fez atuando com três volantes. Um dos destaques do time, o volante Gregore afirma que a meta é chegar ao topo. "A gente quer estar em primeiro. Mas entre os seis está de bom tamanho. Na volta do campeonato a gente quer continuar ali e brigar por coisas grandes", disse o jogador.

O desempenho de Gregore em campo rende elogios. De acordo com o site FootStats, o volante do Bahia é o jogador com mais desarmes no Brasileirão. Foram 28 recuperações de bola nos sete jogos disputados, um aproveitamento de 82,1%.

"A minha característica é essa. Se falar que trabalhei para isso, não foi. É uma característica minha. O pessoal do Dade (Departamento de Análise e Desempenho) ajuda bastante, passa vídeos, a gente fica conhecendo os jogadores adversários, como eles gostam de fintar", explica Gregore.

Olho no Ceará

O primeiro dos dois últimos compromissos do tricolor antes da pausa para a competição internacional será diante do Ceará, neste sábado (8), às 19h30, no Castelão, em Fortaleza. Nesta quarta-feira (5), o elenco tricolor voltou aos treinos visando o duelo.

Pelo segundo dia seguido, o atacante Gilberto ficou em tratamento de um incômodo na coxa. O exame de imagem não apontou lesão, mas o jogador ainda sente dor. Outro que não desceu para o campo foi Élber. Ele teve uma indisposição intestinal e foi poupado.

Em campo, o técnico Roger Machado fez um trabalho focado na bola área. Logo depois, o comandante separou o elenco e realizou um treino coletivo. O time titular foi formado por: Douglas, Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore, Douglas Augusto e Elton; Arthur Caike, Artur e Fernandão. O Bahia volta aos treinos nesta quinta-feira (6), no Fazendão.