Destaque no The Voice, baiana Clara Castro está no Time Ivete

A primeira noite de Audições às Cegas do The Voice Brasil, que aconteceu na noite desta terça-feira (30) foi marcada por diversos pontos altos. A baiana Ana Clara Castro, mais conhecida como Clara Castro, por exemplo, deu o que falar na sua apresentação: ela cantou de Is This Love, do inesquecível Bob Marley.

Natural de Prado, município no extremo sul da Bahia, a jovem de 22 anos fez os técnicos Ivete Sangalo, Iza e Michel Teló virarem as cadeiras vermelhas no programa. No final, a artista decidiu entrar para o time da conterrânea Ivete. Assista abaixo à audição de Clara.

A pradense tem uma outra grande paixão além de cantar: tocar violão. Com um estilo musical que vai do rock ao reggae, passando pela MPB e a bossa nova, Clara acredita que a música que define sua vida é What’s Up, da banda 4 Non Blondes. Atualmente, ela mora em Belo Horizonte e canta em bares e em eventos. "Desde nova eu canto e aprendi a tocar desde nova, olhando, tudo sozinha. A música entrou na minha vida desde que eu nasci", contou ela ao apresentador Tiago Leifert.

Em conversa com Leifert, Clara contou que o The Voice Brasil será uma oportunidade para ela desenvolver sua autoestima. "Eu quero acreditar mais em mim. Antes eu olhava e achava que todo mundo cantava melhor que eu. Hoje tento pensar que, se estou aqui, é porque sou boa. Então vamos lá!", completou.

Após a exibição do episódio, a baiana comemorou o ingresso no reality da Globo/TV Bahia em seu Instagram e disse que não acreditava que tinha capacidade de entrar na atração. Veja o que ela escreveu:

"Eu ainda não sei explicar o turbilhão de sentimentos dentro de mim. De verdade, sempre tive uma nóia de que eu não era boa e que o the voice não era pra mim, sempre tive essa baixa autoestima comigo mesma “SEMPRE” resolvi me desafiar e estou surpreendida comigo mesma, ainda sem acreditar em tudo o que está acontecendo. Primeiro eu agradeço a Deus, porque se não fosse ele eu nem sei o que seria de mim e Obrigada família, amigos BRASILLL pelo carinho ( ESTOU SEM REAÇÃO NO MOMENTO) é mágico, é tudo lindooooooooo E ainda nao sei lidar com as mensagens, mas vou conseguir em nome de Jesus. G R A T I D Ã O"