Destino cobiçado por turistas, Porto Seguro volta a receber voos fretados

Porto Seguro voltou a receber voos fretados de turistas. A operação estava suspensa por conta da pandemia da covid-19, mas foi retomada neste sábado (31).

O voo é ofertado pela operadora CVC, que fecha pacotes de viagens para a cidade do sul baiano. Os dois voos fretados para clientes CVC partiram de São Paulo e levaram 360 turistas à Costa do Descobrimento neste feriadão.

De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo de Porto Seguro, o município registra ocupação de 70% dos hotéis e pousadas, que é a taxa máxima permitida na atual fase do protocolo de biossegurança adotada na cidade para o retorno do turismo. O mesmo índice foi registrado nos feriados da Independência (7 de setembro) e Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro).

“Este é um recomeço simbólico e importante para a região e a Bahia como um todo, pois estamos voltando a receber voos nacionais e internacionais. Os empreendimentos estão cumprindo rigorosos protocolos de biossegurança a fim de proporcionar uma experiência positiva nesse momento de pandemia”, afirma o secretário de Turismo do Estado da Bahia, Fausto Franco.

A expectativa é de que o fluxo de turistas seja ampliado com a proximidade do Verão, até porque Porto Seguro, segundo a própria CVC, será o destino com mais voos fretados na alta estação. Serão 10 frequências semanais de 19 de dezembro a 31 de janeiro de 2021, o equivalente a 40% das operações do período. Os voos partirão de cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Londrina, Brasília e Goiânia.