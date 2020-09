Detentos serram cela e fogem de Conjunto Penal de Paulo Afonso

Sete detentos do Conjunto Penal de Paulo Afonso, no norte da Bahia, serraram as celas em que estavam presos e fugiram na madrugada desta terça-feira (8).

Os detentos, que ficavam locados na cela B07, do Modulo C, além de danificar as grades, utilizaram lençois amarrados para fazer uma espécie de corda e escalar o muro da unidade.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), os detentos foragidos são Cleiton de Sousa Santos, José Adelmo de Jesus Santos, José Carlos da Silva, Maicon de Matos Santos, Renan Daniel Alves Lopes, Sandro Silva Nascimento e Luís Cláudio da Silva Santos.

De acordo com funcionários do local, a fuga só foi percebida quando ocorreu a contagem dos detentos, no turno da manhã. Até o início desta tarde, nenhum dos sete fugitivos havia sido localizado pela polícia.

A Seap abriu um Procedimento Administrativo Interno para apurar as circunstâncias da fuga, e registrou a ocorrência na Polícia Civil.

O Conjunto Penal de Paulo Afonso tem capacidade para 410 detentos, mas possui, hoje, 438.