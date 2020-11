Detetives do Prédio Azul terá sessões extras em Salvador

Desde que DPA – Detetives do Prédio Azul estreou em 2019, o espetáculo é um fenômeno entre o público infanto juvenil. A peça esgotou as duas apresentações de sábado (21) e por isso abriu vendas para duas novas apresentações no domingo (22), às 16h e 19h, todas no Summer Lounge Drive In do Centro de Convenções.

Com uma trajetória de sucesso na TV, DPA tem 13 temporadas já exibidas. A franquia ainda tem dois filmes que levaram 2,5 milhões de espectadores às salas de todo o país, além de dois prêmios de melhor longa infantil no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro (2018 e 2019).

Agora, os Detetives do Prédio Azul chegam ao modelo drive-in com o elenco original da série. Ernesto Piccolo é o responsável pela direção, enquanto o roteiro é assinado por Flávia Lins e Silva e Pedro Henrique Lopes. Os ingressos já estão à venda no sympla e custam de R$240 a R$360. Clientes do Clube CORREIO têm 30% de desconto.

A peça conta a história de Bento, Sol e Pippo, trio de amigos que vive em um prédio muito antigo e cheio de mistérios, decidindo desvendá-los em aventuras mirabolantes. No clubinho secreto, que fica em uma parte do pátio, camuflada e não conhecida pelos adultos, eles vestem suas capas superequipadas e se tornam os Detetives do Prédio Azul.