Detran-BA adota medidas para aumentar transparência do exame de baliza

Um dos maiores desafios para os candidatos à primeira carteira de habilitação categoria B (automóvel) é o exame de baliza, que consiste em estacionar o carro entre dois protótipos. Visando deixar as avaliações mais transparentes, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) apresentou novidades para a realização da prova.

A primeira é a disponibilização de um cronômetro digital, que faz a marcação do tempo da prova de baliza e pode ser facilmente visualizado. O aluno tem até cinco minutos para concluir o teste eliminatório. A segunda é uma tabela com as medidas da separação entre os protótipos, de acordo com o comprimento dos carros usados pelas autoescolas.

A iniciativa da instalação da tabela garante que o grau de dificuldade seja proporcional ao tamanho do veículo. Além disso, o circuito ainda passou por intervenções técnicas, para otimizar a distribuição dos candidatos pelo espaço.

"Adotamos medidas simples, mas que deram uma nova dinâmica às provas, que agora são realizadas em um tempo menor, permitindo a ampliação da nossa capacidade de atendimento. Temos ouvido os candidatos e as autoescolas, para avançarmos ainda mais na avaliação dos futuros condutores", explicou o coordenador de exames do Detran-BA, Heraldo Lima Neto.

Em janeiro, o Detran-BA realizou 3.300 testes para habilitação categoria B, com 1.970 candidatos aprovados (59.6 %), 1.162 reprovados (35,2 %) e 168 que não compareceram (5%). Os exames seguem protocolos de prevenção à Covid-19, com uso de máscaras, higienização das mãos e desinfecção dos veículos.