Detran-BA fará leilão com peças a partir de R$ 2 mil em Salvador

Para os baianos que estavam com vontade de comprar carro barato, o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) vai ajudar. Com 1007 novos lotes abertos para aqueles que desejam comprar veículos em boas condições e até sucatas, o Detran-BA fará leilão a partir do dia 4 de novembro na capital baiana.

No entanto, em outras cidades da Bahia, como Barreiras, Salvador, Alagoinhas, Camaçari, Conceição do Coité, Itabuna, Senhor do Bonfim e Teixeira de Freitas, os leilões começaram há alguns dias e poderão receber lances até a próxima segunda-feira (7).

As regras para os lances e informações adicionais, o público pode acessar o site do órgão (www.detran.ba.gov.br) e clicar na aba “Leilões”. Mas ainda é possível ligar através do telefone (71) 3116-2300.

Há lances iniciais a partir de R$ 2 mil e R$ 3 mil. Confira abaixo os endereços para averiguar os veículos.