Detran-BA realiza mutirões para exames práticos até o fim do mês

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) está promovendo mutirões de exames práticos e elevação diária de vagas, durante todo o mês de julho. Os mutirões foram programados para acontecer aos sábados, em Salvador. Ao todo, foram ofertados 320 horários extras. Além disso, desde a última quinta-feira (21), as provas práticas tiveram um aumento diário de 80 exames para atender candidatos às categorias A e B. A oferta diária de provas práticas foi elevada para 80 novas marcações de segunda a sexta-feira.

Neste mês, em que foi comemorado o Dia do Motorista (25), o Departamento organizou atividades diversificadas para lembrar a importância de conscientização no trânsito, como blitz educativa e palestras. Já o funcionamento da Banca de Exames aos sábados representa oportunidade para os interessados em retirar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), através da agilização do processo prático.

No próximo sábado (30) e também no dia 06 de agosto o Detran vai realizar novos mutirões. O fato curioso é que houve um aumento considerável no número de candidatos faltosos neste novo cronograma. O Departamento alerta que as autoescolas mantenham os alunos informados sobre o calendário de marcação para evitar que as oportunidades sejam desperdiçadas, reduzindo o tempo de espera para a retirada do documento.

Para aproveitar as vagas, os alunos devem seguir as orientações referentes à documentação exigida, prazos e comprovação do esquema de vacinação atualizado contra a Covid-19.