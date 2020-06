Detran-BA retoma funcionamento parcial em órgãos de trânsito de mais seis cidades

As Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) das cidades de Cachoeira, Itaberaba, Itabuna, Simões Filho, Valença e Vitória da Conquista retomaram o funcionamento nesta segunda-feira (22). O atendimento será por agendamento no portal e aplicativo SAC Digital, em cumprimento às medidas de prevenção ao coronavírus.

As unidades descentralizadas do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) oferecem serviços como habilitação e veículos. Em alguns, porém, não estão disponíveis. Para saber os procedimentos liberados, é só acessar o portal www.sacdigital.ba.gov.br.

Entre as 33 cidades do interior que abrigam Ciretrans, 30 já tiveram retomadas, parcialmente, as atividades, por hora marcada no SAC Digital. São elas: Alagoinhas, Amargosa, Brumado, Camaçari, Cachoeira, Barreiras, Conceição do Coité, Cruz das Almas, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Itaberaba, Itabuna, Itamaraju, Itapetinga, Ipirá, Irecê, Itabuna, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Santa Maria da Vitória, Santo Antônio de Jesus, Serrinha, Simões Filho, Teixeira de Freitas, Valença e Vitória da Conquista.