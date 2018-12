Dez baianos ganham R$ 100 mil em sorteio; confira lista de vencedores

O Natal será mais feliz para dez baianos. No último sorteio do ano da campanha Nota Premiada Bahia, realizado nesta quarta-feira (19), foram premiados nove participantes de Salvador e um de Itabuna, cada um com R$ 100 mil. Os vencedores da capital moram em Praia do Flamengo, Pirajá, Cabula VI, Federação, Barris, Pituba, Valéria, Imbuí e Boca do Rio.

Os ganhadores de dezembro são:

Eduardo Queiroz da Silva Marcelo Lisboa Fiuza Elzimeyre Chaves Sana Rozeane Santos Nascimento Igor da Mota Soares Italo Boson Almeida Mônica Rodrigues Amorim Danilo Paixão de Jesus Wilson Ramos Oliveira Alexsandro Ricardo Sousa Gomes

Os nomes de todos os sorteados podem ser conferidos no www.notapremiadabahia.ba.gov.br, junto com parte da numeração do CPF.De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-Ba), responsável pela campanha, são atualmente cerca de 390 mil participantes inscritos. Além de estar cadastrado no site, para concorrer é preciso incluir o CPF nas compras realizadas em estabelecimentos que emitem a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e).

Todas as premiações têm como base os resultados da Loteria Federal. Os números dos bilhetes com os quais os participantes concorrem aos sorteios são divulgados com antecedência no site. Para acompanhar todo o processo, basta acessar a página, fazer o login e, no menu “Minha Conta”, escolher a opção “Bilhetes”. A busca pode ser filtrada pelo período de emissão da nota fiscal.

Os participantes também compartilham suas notas fiscais eletrônicas com 694 instituições beneficentes apoiadas pelo programa Sua Nota é um Show de Solidariedade: quem se cadastra para concorrer aos sorteios deve indicar até duas instituições, uma da área de saúde e outra da área social.