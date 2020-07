Dez bairros de Salvador são alvos de ações de combate à dengue

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) promove nesta quinta (9) e sexta-feira (10) uma mobilização especial em dez bairros da capital baiana para fechar o cerco contra o mosquito Aedes aegypti transmissor da dengue, zika e chikugunya. Com a intensificação das estratégias, a cidade apresentou uma redução de 55% no registro de notificações e rumores de surtos de dengue, zika e chikungunya de junho em relação a maio.

Na última semana, os agentes de endemia durante a ação especial nas localidades de Ilha de Maré, Piatã, Stella Mares e Praia do Flamengo visitaram mais de 2.300 imóveis, eliminou mais de 1.324 depósitos de locais públicos e privados, além de alcançar mais de 800 pessoas com atividades educativas de panfletos e cartazes. A mobilização pôde atender mais de 1.000 denúncias da Ouvidoria da Prefeitura através do 156.

Nesta quinta (9), a partir das 8h, moradores do Jardim das Margaridas, Bosque das Bromélias, Nova Brasília, Jardim Nova Esperança e Sete de Abril devem colaborar com os agentes de endemia que vão monitorar ao menos 1.500 imóveis, além de repartições públicas.

O carro de Ultra Volume Baixo (UBV) Costal vai circular pelas localidades; atendimento as demandas da Ouvidoria 156; orientação com entrega de informativos para condomínios, já que 80% dos focos se encontram em domicílio.

Na sexta-feira (10), no Corredor da Vitória, Garcia, Graça, Calabar e Castelo Branco II e III Etapa serão contemplados com a ação e mais de 600 imóveis serão inspecionados, com a implantação das mesmas atividades do dia anterior pelos agentes de endemia.

Devido ao aumento do número de casos suspeitos e confirmados de arboviroses em Salvador, as ações especiais serão realizadas semanalmente em diferentes localidades da cidade.