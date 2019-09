Dez celebridades gringas que falam português e você não sabia

A atriz Anna Chlumsky surpreendeu muita gente ao dar uma entrevista em português durante o Emmy Awards, no domingo. A lista de artistas estrangeiros que arranham, ou até dominam, o nosso idioma é grande. O CORREIO fez uma lista com dez gringos que se viram bem aqui no Brasil.

1) Kaya Scodelario

A atriz inglesa Kaya Scodelario é filha da brasileira Katia, nascida em Itu, e do inglês Roger. Mesmo tendo nascido e sido criada na Inglaterra, aprendeu português com a mãe e já passou férias no Brasil algumas vezes. Em entrevistas, Kaya às vezes fala em português, com um forte sotaque caipira.

2) Hailey Baldwin Bieber

A modelo, que é mulher de Justin Bieber, não fala fluentemente português, mas cresceu ouvindo a mãe e a avó, brasileiras, falando apenas a língua nativa e diz que entende bem e consegue arranhar. Ela já disse em entrevista ao youtuber Matheus Mazzafera que passou muito tempo no Brasil durante a infância. "Quando era mais nova, meu pai passou seis meses filmando na Bahia. Entao conheci bastante o Brasil como criança. Fui a Trancoso, Bela Horizonte... Minha avó é de Minas Gerais", contou. Ela é neta também do músico e arranjador Eumir Deodato. Como demonstração de carinho por suas raízes, a modelo tem "Minas Gerais" tatuado em uma das pernas e "gente" na parte esquerda do quadril. Apesar de não dominar a língua, ela já afirmou que usava o português para flertar. Ao apresentador James Corden, ela ensinou uma frase: "Cala boca e me beija".

3) Alfred Enoch

Conhecido por sua participação na saga Harry Potter e na série How to Get Away With Murder, Enoch é filho da médica brasileira Balbina Gutierrez e do ator britânico William Russell. Ele tem dupla nacionalidade e fala português fluentemente. Também morou em Salvador nos anos 1990. "Eu morei por um ano em Salvador quando tinha 6 anos, em 1994. Estudei na escola Pan-Americana lá, não lembro muito, mas eu adorava. Me diverti muito em Salvador. E se come muito bem. Na Bahia se come muito bem. Minha mãe sempre faz bobó de camarão pra mim", contou, em entrevista à Band. "Vivo pedindo para ela fazer acarajé, mas ela diz que é muito difícil. A última vez que eu estava no Rio de Janeiro, procurei um acarajé. Meus amigos disseram: 'Tem uma baiana que de vez em quando vende aqui nessa esquina'. Eu encontrei a baiana, foi o melhor momento da minha vida! Eu vou para restaurantes brasileiros em Londres, em Manchester, e sempre pergunto se tem acarajé, mas nunca tem! Realmente, só com baiana na rua que encontro".

4) Jordana Brewster

Nascida no Panamá, a atriz da saga "Velozes e Furiosos" é filha da ex-modelo brasileira Maria João com um banqueiro americano. Ela fala em português com a mãe e a irmã. Na infância, ela morou no Brasil por quatro anos e seu primeiro papel no cinema foi em "Super Xuxa Contra Baixo Astral" (1988), quando tinha apenas nove anos. Depois, se mudou com a família para os EUA. "Eu falo em português e inglês com as minhas filhas. Mas é claro que as discussões são em português", contou a mãe dela em entrevista ao Uol. Já Jordana revelou que foi de fato uma das "baixinhas da Xuxa" na década de 1980. "Eu adorava a Xuxa. Ela era minha ídola", conta. Assista:

5) Barbie Ferreira

Filha de uma atriz brasileira, Barbie de 22 anos, foi uma das estrelas de "Euphoria", série da HBO. Nascida em Nova York, nos EUA, ela foi criada pela mãe, avó e uma tia, todas de Minas Gerais. Em um vídeo para a Teen Vogue, ela aparecendo preparando uma receita de bobó de camarão que aprendeu com a mãe. "Eu cresci em uma casa brasileira onde só havia mulheres. Zero energia masculina", contou Barbie, cujo nome de batismo é Bárbara. "Os brasileiros têm menos questões com seus corpos. Lá, a nudez não é um problema. Você vai à praia e vê todo tipo de gente com trajes de banho pequenos", afirma a jovem, que também é modelo plus size.

6) Stacey Kent

A cantora americana de jazz resolveu aprender português por conta da paixão pela poesia lusitana e brasileira. Ela fez um mestrado de literatura comparada sobre o tema. Para dominar a língua, fez cursos de verão e teve grupos de estudo voltados para o português. "Nas outras vezes aqui, não sabia falar a língua portuguesa. Já estudei francês, italiano, alemão. Mas aprender a falar português mudou minha vida", contou ela ao G1, em 2008, em viagem para fazer shows no país. "Minha vida seria menos cheia de poesia se eu não pudesse cantar em várias línguas. Para mim, as palavras são centrais para música. Para outros, talvez seja o ritmo. A poesia é o que me importa", disse. Com as aulas, ficou mais à vontade para incluir no repertório músicas como "Corcovado" e "Desde que samba é samba".

7) Vincent Cassel

O ator francês morou por anos no Brasil, mas sua relação com o país é ainda mais antiga. Ele conta que seu primeiro contato com o país foi quando criança, quando assistiu e se encantou pelo filme "Orfeu Negro". Ainda na década de 1980, ele veio para Salvador para aprender a jogar capoeira. Em 2013, passou a viver para o Rio de Janeiro. Na época ainda era casado com a atriz italiana Monica Bellucci, que veio com ele, trazendo ainda as duas filhas. "Minha família está se adaptando muito bem. A Monica está melhorando o português e minhas filhas falam melhor do que eu, na verdade. Até tenho ciúmes. Meu sotaque francês é muito forte. Mas depois de dois chopes, melhora", contou ao iG na época. Hoje, ele é casado com a francesa Tina Kunakey, com quem teve uma terceira filha esse ano, mas continua morando no Rio - agora no Vidigal. Ele costuma circular de moto e skate pelas ruas da cidade.

8) Camilla Belle

Com mãe brasileira, a atriz Camilla Belle cresceu falando português e adotou vários hábitos brasileiros - inclusive a paixão pelas novelas. “Cresci vendo o José Wilker e a Renata Sorrah, mas minhas lembranças mais antigas são a praia e a comida. Tenho muitos primos e era uma festa, estávamos sempre comendo muito, uma delícia!”, relembrou, em entrevista à revista Istoé. Festa de aniversário para ela tem que ter brigadeiro e coxinha.

9) Candice Swanepoel

A top model sul-africana e angel da Victoria's Secret Candice Swanepoel também fala português. Ela passou mais de dez anos com o modelo capixaba Hermann Nicoli, com quem teve dois filhos, e chegou a morar no Espírito Santo. Ela tem até um time brasileiro, que prefere não revelar, e torce para o Brasil nas copas. Ela fala disso e de outros temas em uma entrevista para o Vogue Brasil, em português.

10) Jaime Camil

Galã de novelas como "A Feia Mais Bela" e da série "Jane the Virgin", o ator é outro filho de mãe brasileira - a artista plástica Cecília Saldanha da Gama. "Sou muito sortudo e privilegiado de ter alguns dos fãs mais apaixonados, que são os brasileiros", afirmou Camil, em passagem pelo país. Em 2014, ele deu entrevista ao apresentador Danilo Gentili, no The Noite, em português. "A mulher mais bonita do mundo é a brasileira", elogiou na ocasião.