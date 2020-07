Dez dias após anunciar gravidez, Mariana Rios conta que perdeu o bebê

A atriz e apresentadora Mariana Rios contou que perdeu o bebê que estava esperando. Em um relato emocionante publicado nas redes sociais, neste sábado (11), ela falou de saudade, disse que só quem perdeu um filho pode mensurar a dor, e que confia nos planos de Deus. "Apenas aceito e confio que tudo que acontece é para o nosso bem. Só quem passou por isso é capaz de mensurar a dor que estou sentindo", afirma em um trecho da publicação.

No dia 1º de julho ela surpreendeu os fãs ao anunciar que estava grávida. O bebê é fruto do relacionamento com o noivo e empresário Lucas Kalil e seria o primeiro filho do casal. Os dois haviam marcado o casamento em Minas Gerais para março, mas precisaram adiar a cerimônia religiosa por causa do coronavírus. A festa, que seria realizada neste mês, na Suíça, também precisou ser desmarcada.

Veja a mensagem na íntegra.