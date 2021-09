Dez facas e 14 celulares são apreendidos em presídio de Salvador

Equipes do Batalhão de Guardas (BG) da Polícia Militar e da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) realizaram uma ação, nesta quarta-feira (22), que resultou na apreensão de materiais ilícitos no presídio Colônia Penal Lafayete Coutinho, no bairro de Castelo Branco.



Durante a revista prisional feita por agentes penitenciários e policiais da Companhia de Intervenção Policial (Cirp), do BG, foram encontrados 14 aparelhos celulares, 10 facas, 500 g de maconha, 500 g de cocaína, dois cabos de celular e três fones de ouvido.



"Mais uma ação integrada que tem por finalidade localizar materiais ilícitos em celas. A Cirp é uma companhia preparada para atuar em ocorrências como essa que exige estratégia de segurança e muita técnica para entrar nesses ambientes e saber lidar com possíveis tumultos por parte dos internos. Nosso treinamento é constante", disse o comandante do BG, major Flavio Farias.



O material ficou sob responsabilidade da direção da Colônia Penal.