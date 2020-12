Dez novos leitos exclusivos para covid-19 são abertos no Sagrada Família

Mais 10 novos leitos de UTI exclusivos para tratar pacientes com covid-19 foram abertos nesta sexta-feira (25) no Hospital Sagrada Família, no Bonfim. Eles se somam aos outros 40 leitos de UTI e 71 de enfermaria para o novo coronavírus que já funcionavam na unidade de saúde.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) prevê ainda a implantação de outros 10 novos leitos de UTI e 10 clínicos no Hospital Sagrada Família em janeiro para ampliar a rede de acolhimento dos pacientes Covid-19 que necessitam de cuidados hospitalares na capital baiana.

“Estamos acelerando o processo de abertura de leitos Covid-19 na cidade para assegurar que todos os pacientes que necessitem de uma estrutura de acolhimento hospitalar tenham acesso por meio da nossa rede. Mas é importante destacar que a nossa capacidade de expansão assistencial é finita. Por isso é importante que todos façam sua parte com o uso da máscara, higienização das mãos e manutenção do distanciamento social para evitar o aumento da circulação do vírus”, destacou Leo Prates, titular da pasta soteropolitana.