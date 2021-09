'Dez pessoas fazendo um escárceu', diz Bolsonaro sobre manifestantes

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) publicou um vídeo nesta terça-feira (21) desmerecendo um protesto do qual foi alvo em Nova York, onde participa hoje da Assembleia Geral da ONU. "Tem aproximadamente 10 pessoas aqui fazendo um escárceu, estão fora de si", disse Bolsonaro. O grupo gritava "Fora, Bolsonaro".

"Logicamente, a imprensa brasileira vai dizer que houve uma manifestação enorme contra mim aqui em Nova York. Esse bando que está aqui podia... Nem sabe o que está falando. Podia estar num país socialista e não nos EUA. A imprensa vai dizer que é uma mega manifestação contra o presidente. Um pessoal que só tem porcaria na cabeça", criticou. No post do Twitter, Bolsonaro chamou os manifestantes de "meia dúzia de acéfalos".

- Meia dúzia de acéfalos protestam contra Jair Bolsonaro para delírio de parte da imprensa ($) brasileira. pic.twitter.com/jB3lVjVpZG — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 21, 2021

A delegação brasileira foi alvo do protestos na saída de uma recepção em Nova York, em frente à residência da missão que foi para o evento da ONU.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que também viajou para Nova York, chegou a fazer gestos obscenos para os manifestantes, que gritavam também "genocida" e "assassino".

Os manifestantes usaram um caminhão com um telão que circulou por todo o dia todo pelas ruas de Nova York com mensagens como “Bolsonaro is burning the Amazon” (Bolsonaro está queimando a Amazônia, em inglês). Na saída do presidente, ele começou a gravar um vídeo, com a ajuda de auxiliares, mostrando os ativistas ao fundo.

Também ontem, o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, deputado por São Paulo que viajou com a delegação, foi alvo de protesto em uma loja da Apple da cidade. Ele acabou deixando a unidade após ser hostilizado por um brasileiro que o chamou de "vergonha".