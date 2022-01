Dez pessoas foram levadas à delegacia por furto de energia na Bahia em 2021

As ações de combate a furto de energia na Bahia resultaram na condução de 10 pessoas à delegacia ao longo de 2021, segundo balanço divulgado pela Neoenergia Coelba, que prestou apoio à polícia. Das 10, três foram presas e precisaram pagar fiança para serem liberadas. Todas podem responder judicialmente pelo furto.

No total, 35 pessoas foram obrigadas a prestarem depoimentos sobre as irregularidades encontradas. Em 2021, 94 ações de fiscalização de furto de energia foram realizadas em todo o estado, número 35% maior em comparação com 2020.

As três pessoas detidas moravam nos municípios de Cabaceiras do Paraguaçu, Amélia Rodrigues e Nova Soure. Todos os três casos envolviam proprietários de fábricas e grandes produtores rurais.

“O combate ao furto de energia não faz diferenciação de classe social ou da segmentação dos clientes. Ao longo do ano, nós identificamos ligações clandestinas em todos os segmentos de consumo, desde o consumidor residencial até os grandes empresários. Foi um trabalho intenso e que iremos continuar em 2022”, afirma o gerente de Gestão da Receita da Neoenergia Coelba, Rodrigo Almeida.

Furto de energia é crime previsto no Código Penal, no artigo 155, e prevê pena de até oito anos de prisão. Além disso, a Coelba destaca que os "gatos" colocam em risco quem os realiza e a população em geral. Também prejudica o fornecimento de energia na região, podendo causar problemas para a rede. Denúncias sobre casos do tipo podem ser feitas pelo telefone 116 ou pelo site da empresa.