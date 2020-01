Dez séries novas que você vai querer assistir em 2020

Ano novo, série nova. Por mais cheio que nosso calendário de seriados esteja (e certamente o da maioria está), conferir as novidades é sempre irresistível para os amantes das telinhas. Se a gente vai conseguir ver tudo é outra história.

Todos as séries têm datas de estreia confirmada para 2020 nos EUA - é preciso aguardar para saber com precisão quando a maioria chegará ao Brasil. Séries de empresas ausentes no país, como Hulu, também não têm garantia de que chegarão, mas podem ser licenciadas para outros serviços nacionais, como aconteceu com The Handmaid's Tale.

Aqui se tratam de séries novas - no caso de American Crime Story, é uma antologia em que cada temporada funciona de maneira independente da outra.

Veja a lista:

Avenue 5 (HBO)

(Foto: Divulgação)

Data de estreia prevista: 19 de janeiro

Elenco: Hugh Laurie, Rebecca Font, Suzy Nakamura, Josh Gad, Zach Woods

Criada por Armando Ianucci, responsável por Veep, Avenue 5 é uma comédia futurista protagonizada por Hugh Laurie (mais lembrado como o doutor House). Ao mesmo tempo é uma comédia de local de trabalho, mas nesse caso o local de trabalho é uma nave de turismo espacial. Laurie vive Ryan Clark, o capitão da nave, descrito como charmoso, controlador e determinado. A mistura de humor e ficção científica pode dar muito certo ou muito errado, mas Ianucci merece o voto de confiança.

Little Fires Everywhere (Hulu)

Data de estreia prevista: 18 de março

Elenco: Reese Whiterspoon, Kerry Washington, Joshua Jackson, Rosemarie DeWitt e Jade Pettyjohn

Baseada no best-seller homônimo de Celeste Ng (no Brasil, "Pequenos Incêndios por Toda Parte"), a série trata de uma família aparentemente perfeita, os Richardson, e como a vida deles se mistura com um duo enigmático de mãe e filha. O elenco traz Reese Whiterspoon, Kerry Washington Joshua Jackson e Rosemarie DeWitt. A criadora e showrunner é Liz Tigelaar, de Life Unexptected. Pelos nomes envolvidos e pelo livro, vale a espera.

Hollywood (Netflix)

Ryan e Darren juntos de novo (Foto: Arquivo AFP)

Data de estreia prevista: 1º de Maio

Elenco: Darren Criss, Jim Parsons, Dylan McDermott, Patti LuPone, Holland Taylor, Jeremy Pope, Samara Weaving, Maude Apatow e Jake Picking

Ryan Murphy não para. Essa será sua primeira série original produzida pela Netflix, com qum o criador fez um acordo milionário. Hollywood, como o nome indica, vai tratar da indústria de entretenimento. O próprio Murphy descreveu a série como "uma carta de amor à era de ouro da terra do cinema". Darren Criss, que já trabalhou com o autor em Glee e American Crime Story: Versace, vai atuar e também produzir Hollywood, que ainda terá no elenco nomes como Jim Parson, Dylan McDermott e Holland Taylor. Murphy para mim é um cara extremamente talentoso que às vezes erra a mão, mas sempre vale conferir para saber qual dos dois é o caso.

Impeachment: American Crime Story (FX)

Sarah Paulson, Beanie Feldstein e Annaleigh Ashford

Data de estreia prevista: 27 de setembro

Elenco: Sarah Paulson, Beanie Feldstein, Annaleigh Ahsford

Outra série de Ryan Murphy, essa antologia chega à terceira temporada e depois de tratar do caso O.J. Simpson e da morte de Gianni Versace, agora se voltou para um caso político. O eixo da vez é o impeachemnt de Bill Clinton, depois de um affair com uma estagiária da Casa Branca, Monica Lewinsky, que por sinal aparece como produtora. O seriado usou como base o livro de Jeffrey Toobin sobre o caso - o mesmo autor foi usado para a temporada de O.J. Simpson. Desde 2017 Murphy tem os direitos de adaptação do livro, mas ele chegou a se questionar se valia a pena realmente fazer a temporada. Em entrevista, ele chegou a contar que encontrou Monica Lewinsky e disse que ninguém a não ser ela deveria contar essa história. A partir daí surgiu o convite para que ela fosse produtora e as coisas caminharam. As duas temporadas de American Crime Story são boas, então as expectativas para essa nova são altas.

Bridgerton (Netflix)

(Foto: Divulgação)

Data de estreia: Não há uma data definida

Elenco: Julie Andreas, Regé-Jean Page, Golda Rosheuve, Jonathan Bailey, Claudia Jessie

Primeira série da produtora Shonda Rhimes (Grey's Anatomy, Scandal, Private Practice) para o serviço de streaming. É uma adaptação de uma saga de livros homônima e o roteiro será de Chris Van Dusen (Scandal). A história acompanha a família Bridgerton de 1810 a 1820 na alta sociedade de Londres. São nove livros, mas a previsão é de que a temporada de estreia foque no primeiro. Ícone de Hollywood, Julie Andres vai dar voz à narradora, uma escritora de fofoca que não aparece. Promete ser um novelão com selo Shonda de qualidade. A produtora e roteirista trocou a TV tradicional dos EUA pela Netflix em 2017 e está trabalhando em nove (isso mesmo) projetos para o serviço, segundo o Hollywood Reporter.

Normal People (BBC/Hulu)

(Foto: Divulgação)

Data de estreia: Não há data definida

Elenco: (Todos vozes): Daisy Edgar-Jones e Paul Mescal

Um dos livros de destaque do ano, Normal People (no Brasil, Pessoas Normais) conta a história de Marianne e Connell, que se envolvem ainda na escola, ao longo dos anos, inicialmente em uma pequena cidade irlandesa e depois em Dublin. A adaptação terá 12 episódios. A escritora irlandesa faz parte do time de roteiristas e de produtores executivos, o que para os garantistas deve soar como uma boa notícia. O livro para mim foi um dos melhores de 2019 e não teria como passar em branco pela versão da TV.

Hunters (Amazon)

(Foto: Divulgação)

Data de estreia: Não há data definida

Elenco: Al Pacino, Logan Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor e Carol Kane

Produzida por Jordan Peele, essa série trata de um grupo de "caçadores" de nazistas em Nova York, em 1977. Batizados de Hunters, eles descobriram centenas de nazistas de alto escalão que vivem nos EUA e estão planejando criar o Quarto Reich no país. Nomes excepcionais envolvidos e ficção histórica? Estou dentro.

Your Honor (Showtime, 2020)

(Foto: AFP)

Data de estreia: Não há data definida

Elenco: Bryan Cranston, Michael Stuhlbarg, Carmen Ejogo

A história é um thriller legal que traz Bryan Cranston como um respeitado juiz cujo filho se envolve em um caso de atropelamento seguido de fuga. A partir daí, diz o resumo, começa um jogo de mentiras e enganos. Além de Cranston, que também será produtor, a série conta com outros grandes nomes por trás das câmeras. Robert e Michelle King, responsáveis por The Good Wife e The Good Fight, são produtores executivos. Peter MOffat será o showrunner e um dos roteiristas principais. Serão 10 episódios e tem tudo para ser uma minissérie forte.

Space Force (Netflix)

(Foto: Divulgação)

Data de estreia: Não há data definida

Elenco: Steve Carell

Greg Daniels foi um dos criadores da versão americana de The Office, uma das comédias mais famosas da história da TV. E agora ele se reúne novamente com Steve Carell para uma produção da Netflix que já deixa os amantes do gênero ansiosos. A história foi inspirada por... Donald Trump, que ventilou a ideia da criação de um sexto ramo das Forças Armadas americanas... uma Força Espacial. Na comédia, vemos a equipe responsável por criar essa nova divisão. Funciona como uma comédia de trabalho também e de certa maneira, com certeza, a Netflix está buscando encontrar um sucesso que ocupe o espaço da própria The Office, que deixará o serviço de streaming nos EUA justamente em 2020 (no Brasil, o clássico, assim como várias comédias da era de ouro da NBC, está no Amazon Prime).

Run (HBO)

(Foto: Divulgação/HBO)

Data de estreia: Não há data definida

Elenco: Merritt Wever, Domhnall Gleeson

Vicky Jones, roteirista de Killing e Fleabag, é a mente por trás dessa comédia, que mistura comédia e suspense. A protagonista Ruby vê sua vida monótona mudar depois que recebe um convite para fazer um pacto com a promessa de encontrar o amor verdadeiro e se reinventar. Para isso, ela vai precisar deixar seus hábitos antigos de lado e seguir em uma jornada com um antigo affair. Merritt Wever (Nurse Jackie, Inacreditável) e Domhnall Gleeson são os protagonistas (Harry Potter, Star Wars). Phoebe Waller-Bridge, o nome da TV em 2019, é produtora executiva e também terá um papel na série.

E para completar uma lista de séries já antigas que retornam esse ano com novas temporadas:

The Good Place, quarta e última temporada (NBC/Netflix) - 9/01

Sex Education, segunda temporada (Netflix) - 17/01

High Manintenance (HBO), quarta temporada, 07/02

Homeland, oitava e última temporada (Showtime) - 9/02

Narcos: Mèxico (Netflix), segunda temporada, 13/02

Outlander, quinta temporada (Starz/Fox) - 16/02

Better Call Saul, quinta temporada (AMC/Netflix) - 23/02

One Day at a Time (Pop TV), quarta temporada, em março

Barry, terceira temporada (HBO) - data a definir

American Horror Story (FX), décima temporada, data a definir

The 100 (CW), sétima e última temporada, data a definir

13 Reasons Why (Netflix), quarta temporada, data a definir

Atlanta (FX), terceira temporada, data a definir

Big Mouth (Netflix), quarta temporada, data a definir

Dark (Netflix), terceira e última temporada, data a definir

The Handmaid's Tale (Hulu), quarta temporada, data a definir

Morning Show (Apple TV+), segunda temporada, data a definir

A Amiga Genial (HBO), segunda temporada, data a definir

The Sinner (USA), terceira temporada, data a definir

Stranger Things (Netflix), quarta temporada, data a definir

Westworld (HBO), terceira temporada, data a definir

The Walking Dead, décima primeira temporada, data a definir

Boneca Russa (Netflix), segunda temporada, data a definir