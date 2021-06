Dez serviços para encomendar delícias juninas e receber em casa

Sem estrada e festa na praça com quermesse. Mas, mesmo sem o tradicional arrasta-pé no interior, dá para ouvir um forró, fazer fogueira e garantir a comilança dentro de casa, para comemorar o São João. A gastronomia da festa sempre garante boas opções, como canjica, bolos, mingaus, mugunzá, paçoca, amendoim e quentão. Para facilitar a vida de quem quer organizar uma ceia junina para curtir sozinho ou com a família, o CORREIO listou 10 serviços que fazem entregas das guloseimas.

A pandemia, inclusive, acostumou muita gente que antes não tinha o hábito, a pedir mais coisas em sistema delivery. E esse novo costuma aumentou o fluxo de encomendas para a empreendedora Tais Alana. Dona da Delícias da Sol, ela trabalha com entregas em domicílio em São Caetano e Cajazeiras. A especialidade da casa são os salgados, mas a loja faz adaptações no cardápio para as datas especiais.

"Neste ano, a busca por combos ou cestas foram maiores que o ano passado, quando esse tipo de pedido foi mais avulso. As vendas no geral também foram maiores que o ano passado, um aumento em torno de 30%", disse Alana.

A Delícias da Sol fez um cardápio junino com três combos, que variam de R$ 80 a R$ 242. O kit mais simples tem dois bolos, 500g de amendoim, 500g de milho cozido e 500g de mingau. O mais caro tem dois bolos maiores, 1 pão-bolo de queijo reino, 500g de amendoim, 500g de milho cozido, mingau, 50 salgados fritos, 20 doces e 25 salgados de forno.

Também empreendedora, Juliana Farani apostou em cardápio personalizado para o São João no Cheiro de Alecrim. O restaurante aceita encomendas de bolos, que têm 1 quilo e custam a partir de R$ 27. Para quem não dispensa amendoim, ela vende meio quilo por R$ 17 e 1 quilo por R$ 30.

Depois de escolher seu kit na lista ao lado, aproveite a ceia junina e o forró domésticos, mas não esqueça de respeitar as medidas de isolamento e ter cuidado na hora de receber os produtos. Se possível, evite ter contato com o entregador e opte por pagamento remoto, se for possível, ou por cartão de crédito, dinheiro em espécie deve ser a última opção.

Na hora de consumir, se a embalagem não for descartável, lave com água e sabão. E nada de aglomerar em casa ou na rua. Anarriê!

Veja onde encomendar sua ceia junina

- Delícias da Sol

Kit Anarrie: R$80

2 bolos P

500g Amendoim

500g milho cozido

500g mingau

Kit São João da Sol: R$242

2 bolos G

1 pão-bolo de queijo reino

500g de amendoim

500g de milho cozido

500g mingau

50 salgados fritos

20 doces

25 salgados de forno

Encomedas pelo telefone 71 99402-9788 ou Ifood.

Delícias da Sol oferece várias opções de combos juninos (Foto: Divulgação)

- Elizeth Melo

Combo Junino: R$37

100g Amendoim

4 brigadeiros de amendoim

Bolo cremoso de fubá

Bolo creme com paçoca

150g de Mugunzá

150g de Doce de abóbora com côco

Torta sertaneja

400ml caldo verde

Encomendas pelo telefone (71) 99299-3153, Ifood ou Rappi

Além de opções mais tradicionais como amendoim e mingau, combo de Elizeth Melo também tem um caldinho verde (Foto: Divulgação)

- Cheiro de Alecrim

Bolos doces

Carimã R$30

Aipim R$28

Milho Cremoso R$29

Queijadinha R$27

Tradição

Canjica (500ml) R$24

Amendoim

500g R$17

1kg R30

Encomendas pelo (71) 99251-0188

- Nossa Confeitaria

Kit 1: R$75

1 bolo de aipim ou carimã

1 Pamonha

1 cajica

1 pacote de amendoim

Kit 2: R$85

1 bolo de milho

1 Pamonha

1 Canjica

1 pacote de amendoim

Encomendas pelo (71) 99326-7336

Nossa Confeitaria também oferece mais de uma opção de cestas (Foto: Divulgação)

- Confeito de afeto

Traque de Massa + bolsa de palha P: R$100

1 bolo de aipim ou carimã

1 bolo e tapioca com doce de leite ou Milho com goiabada

1 mini licor de doce de leite (60ml)

1 canjica ou pamonha

1 latinha de afeto (sequilho ou pipoca)

1 caixa de bala (5 de jenipapo ou 2 de paçoca)

1 opção de salgado junino (amendoim cozido ou cuscuz recheado com queijo e calabresa)

Vulcão + bolsa de palha G: R$250

4 bolos simples

4 bolos especiais

1 Bolo de Laranja

1 Licor Grande (1L)

2 Doces juninhos (canjica ou pamonha)

1 Latinha de afeto

2 Balas

2 Salgados Juninos

2 salgados especiais

Pedidos pelo site da loja

- Rancho do Bolo

O rancho trabalha com bolos durante todo o ano e é uma boa opção para quem tem restrições alimentares e não podem consumir ingredientes como açúcar, leite ou trigo. São os chamados bolos inclusivos. Os tradicionais custam R$25 e os inclusivos R$26

Encomendas pelo (71) 9100-8247

Rancho do bolo trabalha com encomendas para quem tem restrições alimentares (Foto: Divulgação)

- Empório Tokaya Gourmet

Combo Festa Junina: R$59

1 Pote bolinha de genipapo ( pote 250ml)

1 Pote tirinha de genipapo (pote 500ml)

1 Pote sequilho milho com goiabada ( pote 250ml)

1 Mugunzá ( pote 500ml)

Encomendas pelo ifood

- Confeitaria Queijô

Um bom combo para quem vai passar o São João sozinho. Sem exageros, mas dá para comer bem

Combo Junino: R$43,99

Canjica 250g

Mugunza 250g

Amendoim 300g

Encomendas pelo Ifood ou WhatsApp (71) 98197-6918

- Fabriquinha de Bolos

Combo junino: a partir de R$45,97

Opções de bolo como Laranja, Milho, Chocolate, Coco e Tapioca; combo também conta com milho cozido e fatia de cuscuz de tapioca

Pedidos pelo Ifood, Uber Eats ou 99food. Clique aqui para ir até as lojas virtuais.

- Perini

Na Perini é possível encontrar amendoim cozido, canjica, pamonha de milho, arroz doce, lelê, acaçá, pamonha de carimã, bolo de aipim, bolos de milho, bolo de tapioca e outras guloseimas produzidas artesanalmente especialmente para o São João. Além disso, se você gosta de cozinhar, as lojas estão com as sessões de horti fruit abastecidas com milho verde, aipim, amendoim, laranja e coco, os ingredientes essenciais da culinária junina.

