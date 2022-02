Dezenas de peixes são encontrados mortos na baía de Todos-os-Santos

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) está investigando a morte de dezenas de peixes na região do município de Saubara, a cerca de 100 km de Salvador, na baía de Todos-os-Santos, com base em denúncias de pescadores de comunidades próximas. Os profissionais afirmam que os registros estão sendo feitos desde o início de fevereiro.

O órgão está no local desde a última sexta-feira (18), e diz ainda não ter encontrado vestígios de mortandade dos peixes. De acordo com o Inema, isso reforça a possibilidade de pesca feita com explosivos na região. Desde 1967, a atividade é proibida no Brasil. A pena varia de um a cinco anos.

Leia mais: ONDE ESTÃO OS PEIXES

Na Baía de Todos-os-Santos, ao menos 10 espécies de peixe vêm, aos poucos, desaparecendo. A poluição das águas e a sobrepesca - principalmente a pesca com bomba - são citadas pelos pesquisadores como as razões mais insistentes desse declínio dos estoques.

De 2019 a 2021, a pesca com bomba na Bahia cresceu 65%, segundo a Companhia de Polícia Ambiental da Bahia (Coppa). A BTS responde por 239 dos 268 casos. No mesmo intervalo de tempo, foram oito prisões às margens da BTS - todas em Salvador.

O Instituto orienta para que o cidadão que deseje registrar denúncias de crimes ambientais deve entrar em contato com o Inema por meio do Disque Denúncia no número 0800 071 1400 ou através do e-mail: denuncia@inema.ba.gov.br.