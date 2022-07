DF registra caso de raiva humana 44 anos após erradicação da doença

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) divulgação a confirmação de um caso de raiva humana na capital brasileira, nesta terça-feira (5). A confirmação da infecção ocorre 44 anos após a erradicação da doença, em 1978.

Por conta do registro, a campanha de vacinação antirrábica será antecipada, com início previsto para esta quarta-feira (6).

A raiva é uma doença infecciosa viral aguda, que acomete mamíferos e pode ser transmitida aos humanos (antropozoonose) pela mordedura, lambedura e arranhadura de animais infectados com o vírus da raiva.

O distúrbio é caracterizado por sintomas neurológicos e, de acordo com a pasta, "é uma doença quase sempre fatal (praticamente 100% dos casos evoluem para óbito), para a qual a melhor medida de prevenção é a vacinação pré ou pós-exposição".

O vírus é transmitido pela saliva dos animais. A SES-DF afirma que "o último caso diagnosticado de raiva em cães foi em 2000 e, em gatos, no ano de 2001", de acordo com o g1.