Di Janela abre bar em Salvador em homenagem a Vik Muniz

Os sócios Nara Amaral e Luciano Chastinet irão inaugurar, em estilo ‘soft opening’, o Bar Provisório no próximo dia 17, em evento para convidados. Localizado na mesma rua do disputado restaurante Di Janela, no bairro da Saúde, o espaço terá um corredor/galeria em homenagem ao artista plástico Vik Muniz, que não estará presente na data. Por isso, na segunda, ele foi recebido pelos anfitriões numa espécie de homenagem prévia.

O bar receberá sempre exposições, de diferentes artistas e preferencialmente baianos. A primeira a ter o trabalho exposto é Carol Souza, artista plástica e conhecida empresária à frente da academia Vila Forma. “O cardápio será despretensioso, juntando influências dos botecos cariocas com o tempero baiano”, garante Nara Amaral.

Luciano Chastinet, Vik Muniz e Nara Amaral (Foto: Elias Dantas/ Alô Alô Bahia).

Giro empresarial

Com forte “DNA italiano” em sua produção, a Gelato Borelli chega a Salvador no próximo dia 14 de setembro, com uma loja na Avenida Paulo VI, na Pituba. Com 162 m² de área construída, o novo espaço apresenta ao público baiano os gelatos da marca, que são referência em todo o país. Na cidade, a franquia é fruto da união de três empresários: Thiago Studart, Antonio Studart e Hugo Copello.

Antonio, Thiago e Hugo com a Líder de Implantação da marca, Renata Mello (Foto: Divulgação)



Celebração intimista

Aniversariante da última quinta-feira (01), Cristina Calumby foi homenageada pelas amigas com almoço, ontem, no restaurante Alfredo´Ro, localizado no bairro de Ondina. Estiveram presentes Rosário Magalhães, Renata de Magalhães Correia, Alana Tinoco, Rosani Romano, Livia Correia Tourinho, Simone Suzart, Renata Andrade, Sandy Najar e Luciana Cerqueira, entre outras. Cristina é considerada uma das melhores arquitetas da Bahia, e também uma das mais discretas. Tem como traço particular o cultivo das amizades antigas, e das novas, que sempre acolhe com carinho e proteção.

Cristina Calumby ladeada pelas amigas (Foto: Alô Alô Bahia)

Casamento no Amado

O restaurante Amado, em Salvador, foi o cenário do casamento de Luiz Felipe Martinez e Maria Antonia Pessoa no último sábado. O décor foi de Fernanda Brinço e os shows ficaram por conta de Danniel Vieira e Alexandre Peixe. Luiz, filho de Helena e André Martinez, e Maria Antonia, filha de Carol Casaes e Sérgio Pessoa, receberam os convidados, antes da festa, em celebração na Catedral Basílica de Salvador. A noite contou com assessoria de Mandy Lopes, tecnologia e design da TD Produções, bolo de Ivana Simões e doces da Gourmandise. Felicidades aos noivos!

Maria Antonia Pessoa e Luiz Felipe Martinez (Foto: Lucas Assis/Divulgação)

Expansão

A NV, marca de moda da influenciadora digital Nati Vozza, abrirá sua primeira loja em Salvador. O local escolhido foi piso L2 do Salvador Shopping. A inauguração (ainda sem data definida) faz parte do projeto de expansão da label. A NV foi fundada em 2009, inicialmente como um e-commerce. Em outubro de 2021, foi vendida para o Grupo Soma por R$ 210 milhões.

Nati Vozz (Foto: Reprodução)

Presença confirmada

Médico baiano radicado em São Paulo, Alberto Cordeiro vem a Salvador especialmente para participar do talk empresarial com Leandro Karnal que o portal Alô Alô Bahia promove, sexta-feira, apenas para convidados, no Fera Palace Hotel. O dermatologista é um dos mais famosos do país e atende pacientes famosos como Luan Santana, Simaria, Taís Araújo e Sabrina Sato. Alberto também mantem um apartamento para pequenas temporadas na cidade. Trata-se de uma cobertura em Ondina projetada por Domingos Pascali e Sarkis Semerdjian.

Moda e design

“Simplificar para conectar as pessoas com o essencial”. Essa é missão da ALEND, grife baiana criada há quatro anos pela empresária Vanessa Kiki, que busca ir além da comercialização de roupas e pensar a marca como algo prazeroso, autêntico, humano, prático e sustentável. Para tal, utiliza tecidos como linho puro e malha biodegradável. Nos planos de Vanessa está o de expandir o alcance da marca em Salvador, ampliando seus pontos de venda. “Estamos estudando alguns bairros, para abrir uma nova loja ainda esse ano”, disse. Atualmente, a ALEND tem um ateliê no Rio Vermelho e uma Guide Shop na Healthy de Ondina.