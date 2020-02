Dia D de vacinação contra o sarampo acontece neste sábado

Salvador terá o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo neste sábado, 15. No total, a Prefeitura vai disponibilizar 111 pontos de imunização entre os postos de saúde fixos da rede municipal e volantes em locais estratégicos como escolas, creches, igrejas e supermercados. O funcionamento será das 8h às 17h.

O grupo prioritário para essa primeira etapa da campanha contempla crianças e jovens de 5 a 19 anos não vacinados ou com esquema incompleto do tríplice viral (que protege do vírus do sarampo, caxumba e rubéola), seguindo determinação do Ministério da Saúde. Na capital baiana, cerca de 612 mil pessoas estão nessa faixa etária.

“O objetivo é alcançar quem nunca tomou a vacina ou está com esquema incompleto, já que ainda há indícios de surtos ativos em algumas regiões do país. A fácil transmissão da doença é preocupante, por isso, é fundamental garantir que a capital baiana tenha um bom número de pessoas vacinadas, sobretudo no período do Carnaval onde aumenta a circulação de pessoas em nossa cidade”, pontuou a subcoordenadora de Doenças Imunopreveníveis da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Doiane Lemos.

Apesar da nova etapa da campanha intensificar a imunização das pessoas de 5 a 19 anos, ela destacou que os demais grupos – indivíduos de 6 meses a 49 anos, sobretudo a população infantil, também poderão participar da ação.