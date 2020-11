Dia da Baiana é celebrado hoje com ação no Litoral Norte

(Foto: Divulgação)

O projeto Axé com Dendê, que marca o Dia Nacional das Baianas de Acarajé, comemorado nesta quarta-feira (25), será diferente esse ano. Por conta da pandemia, ao invés de acontecer nos aeroportos a ação será nas orlas do Litoral Norte da Bahia e de Aracaju (SE).

As pessoas que estiverem circulando nas regiões de Praia do Forte, Sauípe e Arembepe na linha verde da Bahia serão recepcionadas pelas baianas, com distribuição de fitinhas do Senhor do Bonfim, cocadas, kits de máscaras e sachê de álcool em gel, tudo em embalagens plásticas.

Em Aracaju, a ação acontece nas praias de Atalaia, Oceanário de Aracaju, Orla do Bairro Industrial e Passarela do Caranguejo.

A data homenageia a importância histórica e cultural da figura da baiana do acarajé. A profissão é considerada, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), patrimônio imaterial da Bahia desde 2005.