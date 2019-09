Dia das Crianças: Confira garimpo com dicas de R$ 2,90 a R$ 99,99

Mais uma data comercial chegando e com certeza já tem uma criança te mostrando a lista de presentes que quer ganhar no dia dedicado a ela. Elas já estão em contagem regressiva para o 12 de outubro. Com adulto, a gente pode até tentar argumentar e chegar num consenso de que não vai rolar presente. Já com a criançada, a tarefa não costuma ser simples. Dependendo da idade, há negociação e o brinquedo fica pro Natal. Mesmo assim, corre o risco de vê-la ficar tristinha ao se deparar com os amigos estreando o presente novo e ela de mãos abanando. Se você não está com dinheiro sobrando para investir naquele presentão, a gente te ajuda com 10 opções, a partir de R$ 2,90, para a sua alegria e do seu pequeno.

R$ 45

De bichinho

Sabe quando o presente além de ser bacana é funcional? É o caso desses banquinhos coloridos em madeira mdf, com desenho de tigre e porquinho. A criança vai adorar ganhar um desses. Além de servir para brincar, de quebra, ainda vai ser útil no dia a dia dela. Loja Vic, Shopping Itaigara.

R$ 12,90

Pronto pra batalha

Se ele ama o universo dos super- heróis, com certeza vai curtir uma espada para vencer os inimigos imaginários em todas as batalhas. Claro, de plástico e inofensiva! Afinal, as crianças adoram brincar de faz de conta. Super MiniPreço, na Avenida Fernandes da Cunha, 14, Uruguai.

R$ 15

Preço de bazar

Que tal esse shortinho da PUC? Apenas um sai por R$ 25, mas levando três peças da mesma arara fica por R$ 15. Esse precinho é da ponta de estoque da Criançarte - a loja toda tem 50% de desconto e há uma arara especial que chega a 70%. Rua Aristides Fraga Lima, 72, Pituba. Segunda a sábado, das 9h às 17h.

R$ 5,90

Pra não ter desculpa

O dinheiro pode estar curto, mas, se procurar direitinho, é possível encontrar um presentinho que caiba no seu bolso. Essa bonequinha estilosa, de cabelo rosa, que vem acompanhada de uma guitarra, com certeza vai caber no seu orçamento. Super Minipreço, Av. Fernandes da Cunha, 14, bairro do Uruguai

R$ 9,90

É sereia!

Mais uma opção para quem não conseguiu reservar uma grana para garantir o presente dos sonhos nesse Dia das Crianças. Tem boneca sereia por R$ 9,90. Agora, se prepare para a quantidade de perguntas que ela vai te fazer sobre o universo particular da sereia. Le Biscuit, Shopping da Bahia

R$ 99,99

Com adrenalina

Se sua criança curte esportes radicais, é bom garantir a proteção dela. Esse kit vai ser o melhor companheiro quando ela for patinar, andar de skate, patinete e até mesmo fazer aquele passeio de bike. O melhor de tudo: está com um descontão. Antes custava R$ 249 Loja Americanas, Boulevard 161, Itaigara

R$ 11,90

Aprender brincando

Se seu pequeno está naquela fase de encantamento e curiosidade com a descoberta das letras e números, vai se amarrar em ganhar esse kit para aprender brincando e de forma bem lúdica. Super Minipreço, na Avenida Fernandes da Cunha, 14, bairro do Uruguai

R$ 24,90

Super-heróis

se o filhote é fã do Max Steel, o agente especial da fictícia organização N-Tek, vai gostar desse presente.

Ele vai poder comandar o super-herói para encarar as missões e deter os mais variados vilões com suas armas e equipamentos. Loja Americanas, Boulevard 161, Itaigara

R$ 2,90

Tem mágica

Crianças de várias gerações já ficaram fascinadas com a lousa que num passe de mágica apaga tudo. A brincadeira é tão boa que continua fazendo a cabeça da criançada. Se ela tiver na fase de aprender a ler e escrever, vai curtir um tantão. Super Minipreço, na Av. Fernandes da Cunha, 14, Uruguai

R$ 99,99

Todas querem

Essa é uma das bonecas pops dessa temporada. Assim como Pepa, Galinha Pintadinha e Elsa, todas querem ter uma Baby Alive. É como a barbie de outros tempos, que aparece em várias versões e algumas bem carinhas.

Essa é uma das mais baratas loja Americanas, Boulevard 161, Itaigara



*Observação: Produtos garimpados no dia 26/9; sujeito a mudanças de preço ou fim de estoque.