Dia das Crianças do CORREIO terá copo biodegradável e encarte especial

A edição do CORREIO da próxima sexta-feira (8) trará um copo exclusivo, em homenagem ao Dia das Crianças, para os leitores que comprarem o jornal em todos os pontos de vendas onde a publicação é comercializada, exceto as grandes redes de supermercado. O combo versão impressa + copo será vendido por R$ 2,50.

A tiragem será de 15.450 exemplares com copos e haverá duas capas para esta edição. Biodegradável, o copo tem algumas características diferentes dos demais, sendo mais resistente, sustentável e ecológico. Carol Coutinho, analista de marketing do CORREIO, explica que haverá uma arte especial do Dia das Crianças e três possibilidades de cores.

"Nesta edição vamos aproveitar a proximidade com o Dia das Crianças e encartar os copos com uma brincadeira. Também sairá uma página cheia de diversão criada especialmente para as crianças. A campanha foi criada para gerar uma interação entre o público infantil e o nosso produto. Eles são os leitores do futuro", diz.

O assinante ainda pode ligar para central de atendimento pedindo o copo na sexta (8), pelo telefone (71) 3480-9140 ou no email assinante@correio24horas.com.br. A promoção é válida até durar o estoque. Lembrando que a entrega para o assinante acontece apenas na capital baiana.