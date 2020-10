Dia das Crianças: edição do CORREIO desta sexta acompanha copo com caça-palavras

Já pensou em ter informação e brincadeira num único pacote? A edição do jornal CORREIO desta sexta-feira (9) está desse jeito. Quem comprar o impresso nas bancas neste dia pode levar para casa um lindo copo de acrílico que vem com um jogo caça-palavras e canudinho. Serão 12 mil exemplares nesta oferta promocional de Dia das Crianças pelo preço total de R$ 2. Os copinhos estarão disponíveis em três cores alegres: roxo, verde e laranja.

Feita com muito carinho para agradar a meninada, essa campanha tem o poder de envolver toda a família. Analista de marketing e vendas do CORREIO, Caroline Coutinho conta que a ação foi pensada com o intuito de associar o universo lúdico à importância da informação. “Dessa forma, conseguimos nos aproximar desse público infantil, pois sabemos que o hábito de consumo de informação de conteúdo é formado na infância”, explica ela.

Com o copinho, o momento de tomar um suco ou água vai virar diversão. Na edição única do fim de semana, que circula entre os dias 10 e 11 de outubro, a galerinha vai poder conferir o gabarito do caça-palavras. Já na edição do feriado, na segunda-feira (12), haverá uma página inteira para colorir. A versão impressa chegará aos pontos de venda do estado às 6h30.

Sempre desenvolvendo ideias para datas que merecem ações especiais, desta vez o jornal propõe não só uma forma legal e acessível de presentear os pequenos, mas também de fazer com que eles possam exercitar a curiosidade. “Reconhecemos a importância de construir uma cultura com a nova geração e, com isso, chegamos a um produto divertido, útil e com o desafio de caçar informações”, comenta Quivia Torres, analista de Mercado Leitor do jornal.