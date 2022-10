Dia das Crianças: edição do CORREIO terá balde de pipoca na terça (11)

A edição do CORREIO da próxima semana terá um brinde especial para os pequenos. Com a chegada do Dia das Crianças na próxima quarta-feira (12), o jornal será vendido pela primeira vez, na terça (11), com um balde de pipoca personalizado.

O jornal e o balde serão vendidos por R$5,00 em todos os pontos de vendas, exceto grandes redes (supermercados). O jornal sem o brinde será vendido por R$1,75. O balde de pipoca tem capacidade de 1.600 ml e é feito com material inquebrável.

Supervisora de vendas do CORREIO, Quivia Torres ressalta que já foram realizadas outras ações com copos, canecas e taças, mas que é a primeira vez que o brinde será um balde de pipoca.

"Nós realizamos essa ação para o Dia das Crianças há muitos anos e sempre temos recorde de vendas. Esse ano a gente já vinha buscando algo diferente, foi quando surgiu a ideia de fazer a ação com balde de pipoca. A criançada adora pipoca, um petisco para assistir um filme de tarde, então decidimos investir nisso. A expectativa é 100% de venda", destacou.

O assinante pode ligar para central de atendimento solicitando a caneca no dia 11 através do número (71) 3480-9140 e serão contemplados os primeiros 100 que entrarem em contato somente por telefone. A promoção válida até durar o estoque e a entrega para os assinantes apenas na capital.