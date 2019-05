Dia das Mães: Shoppings fazem programações e sorteios em Salvador

Os shoppings de Salvador e Região Metropolitana prepararam uma programação especial para o Dia das Mães, comemorado no segundo do mingo de maio - este ano, a data cai no dia 12. Sorteios, shows, palestras, feirões e serviços gratuitos são oferecidos pelos empreendimentos às mamães.

Muitos destes estabelecimento, inclusive, já promovem programas diferentes para este final de semana, facilitando a vida dos filhos que vão às compras. Confira a programação dos principais shoppings:

Shopping da Bahia:

O Shopping da Bahia contará com um circuito de palestras sobre maternidade real que ocorrerá entre os dias 8 e 10 a partir das 17h, na Praça Newton Rique, no piso L2, em frente à loja RiHappy.

Três mães influenciadoras compartilharão suas histórias durante o evento. São elas: Shantal Verdelho - mãe de Filippo e conhecida pelo blog @shantal, com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram; Thaís Vilarinho - mãe de Matheus e Thomás, escritora e criadora do @maeforadacaixa; e Julyana Mendes - mãe de sete filhos, educadora parental, colunista e idealizadora do @maedesete. A jornalista, mãe e embaixadora do Shopping da Bahia nas redes sociais, Juliana Coelho, será a mediadora dos bate-papos. A programação completa com curadoria do Instituto Irís pode ser conferida no site www.shoppingdabahia.com.br.

O shopping funcionará normalmente no Dia das Mães, das 13h às 21h.

Shopping Barra:

No Dia das Mães, o estabelecimento funcionará das 13h às 21h. A Praça de alimentação e Barra Gourmet abrem às 12h. Além disso, o Shopping Barra sorteará R$ 320 mil em vales-compras para clientes e vendedores por conta do dia especial. A ação promocional vai até o dia 16 de junho e, a cada cupom trocado, o shopping fará uma doação de R$ 1 para a entidade educativa Hora da Criança.

Já a cada R$ 300 em compras, o cliente recebe um cupom para participar do sorteio. Aos domingos, os cupons saem em dobro. O primeiro sorteio será no dia 20 de maio, às 18h, quando 10 vales-compras no valor de R$ 16 mil cada serão sorteados.

O segundo é vinculado ao Dia dos Namorados e ocorrerá no dia 17 de junho, às 18h, e também sorteará 10 vales-compras no valor de R$ 16 mil cada.

Shopping Piedade:

O Shopping abrirá excepcionalmente neste domingo (5), das 12h às 18h. Já no Dia das Mães (12), estará fechado. Quem quiser comprar o presente de véspera, no sábado (11), o estabelecimento abrirá das 9h às 21h.

Além disso, para o mês do Dia das Mães, o Shopping Piedade irá sortear um automóvel 0 km. A cada R$ 150 em compras, nas lojas e quiosques participantes da promoção, os clientes ganham um cupom para concorrer ao sorteio. A campanha segue até o dia 31 de maio e o cliente sortura será contemplado no dia 1º de junho, às 15h.

Neste domingo (5), os cupons serão triplicados.

Um Feirão de Flores também será realizado pelo empreendimento do dia 6 ao dia 11 de maio.

O Balcão de Trocas das notas fiscais em cupons estará localizado, no Piso L3, em frente à entrada do Shopping e funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, e aos sábados, das 9h às 20h.

Salvador Shopping:

O Salvador Shopping contará com apresentação de Toquinho no dia 12 de maio, às 18h, na Praça Central (Piso L1). Antes, no dia 10, quem se apresenta é Roberta Campos, às 19h, no mesmo local.

No dia 11, desfiles de mães e filhos e um bate-papo sobre temas do universo da maternidade também será realizado pelo shopping.

Além disso, haverá um sorteio de 12 cartões de vale-compras de R$ 20 mil cada. A cada R$ 300 em compras, o cliente ganha um cupom. As trocas podem ser realizadas na loja oficial da ação (Piso L1 – próximo à loja Leader) ou através do aplicativo Easypromo Salvador Shopping, disponível para iOS e Android. Os cupons impressos poderão ser trocados em uma urna próxima ao posto de trocas. A campanha seguirá até o dia 13 de maio e o sorteio ocorrerá no dia 14 às 19h.

O shopping funcionará normalmente no Dia das Mães, das 12h às 21h.

Salvador Norte Shopping:

A programação do centro de compras começa cedo. O shopping terá apresentação nesta sexta (3) do cantor e compositor Flávio Venturini às 19h30.

No sábado (4), às 10h, o empreendimento terá o evento Gravidez Saudável, com um bate-papo sobre gestação, preparação para o parto, amamentação, alimentação e sono do bebê. As inscrições podem ser realizadas através do telefone 3417-6500. Ainda no sábado, às 16h, o clássico Peter Pan será exibido em forma de teatro para as crianças.

No dia 10 de maio, às 19h30, o shopping terá apresentação de Paulo Ricardo na turnê On The Rock. No dia 11, às 10h, uma palestra será ministrada sobre Os Dez Mitos do Autismo. A advogada Fabiani Borges vai abordar a relação com o seu filho, Luís Fernando, que possui transtorno leve.

No mesmo dia às 15h o grupo Stripulia irá apresentar o espetáculo Chapeuzinho Vermelho. Às 19h30 um desfile da marca Frésia será realizada no shopping.

No Dia das Mães, dia 12 de maio, às 16h, o cantor Daniel Boaventura traz o novo show da sua turnê. Todas as apresentações serão realizadas no palco do piso L3 com entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço.

Clientes poderão doar alimentos não perecíveis, que serão entregues à Associação Dom Bosco.

Shopping Cajazeiras:

O Shopping Cajazeiras terá uma programação especial para o Dia das Mães. No dia 10, o artista Pisit Mota fará um Stand Up sobre o universo das mães, às 19h, na Praça de Alimentações do Shopping.

No sábado (11), uma feira de saúde e estética será realizada no piso L1, das 9h às 15h. Serão oferecidas massagens relaxantes, reflexologia podal, higienização facial e esmaltação. Uma oficina de salada no pote também será realizada às 14h no local. O shopping não abrirá no Dia das Mães.

Shopping Itaigara:

O shopping não abrirá no Dia das Mães. Porém, o Itaigara terá a campanha ‘Amor Sempre com Você – Mães e Namorados’, que homenageia o Dia das Mães (12 de maio) e Dia dos Namorados (12 de junho). Haverá um sorteio de um Renault Kwid 0 km.



A cada R$ 200 em compras, o cliente ganhará um cupom. Quem fizer a troca até o sábado (11) – véspera do Dia das Mães –, terá vantagens em dobro, pois as notas valerão dois cupons. O balcão de trocas e a urna ficarão localizados no térreo até o dia 12 de junho, quando será realizado o sorteio, na Praça de Eventos do shopping.

Shopping Paseo:

No Dia das Mães haverá funcionamento opcional das lojas de 13h às 19h e alimentação opcional de 12h às 19h.

Boulevard Shopping Camaçari:

Uma série de atividades será realizada pelo shopping a partir deste sábado (4).

A cada R$ 200 em compras, os consumidores ganharão um brinde com três miniaturas de máscaras de tratamento capilar. A ação estará ativa até o dia 12 de maio. A troca poderá ser realizada em um balcão próximo às Lojas Americanas.

Serviços gratuitos de corte de cabelo, diagnóstico capilar e bordado capilar serão ofercidos nos dias 9, 10 e 11 de maio.

Para o Dia das Mães, o shopping contará ainda com música ao vivo na praça de alimentação. Escolas particulares e o cantor Adah Brito farão apresentações no local.

Quem quiser homenagear a mamãe poderá gravar um vídeo e disponibilizar no hotsite www.boulevardshoppingcamacari.com.br/amordepresente. Os mais curtidos serão publicados nas redes sociais do shopping.