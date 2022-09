Dia de branco 

Quem também é adepto do branco na sexta-feira? E o bom da cor é que ela carrega toda uma vibe de frescor e combina, e muito, com os dias de Verão. Já pensando nessa temporada mais quente do ano que está por vir, a dica é descolar um visu bafônico e estender o uso para outros dias da semana ou, ainda, para lacrar na noite. Rolou sentimento? Então, confere o lançamento da marca alagoana Marta Medeiros (marthamedeiros.com.br), que além do branco, aposta em muitas cores e peças como vestidos, saias e croppeds com detalhes minuciosos. A brand, famosa pelo uso da renda, lança a nova coleção Verão 23 batizada de “O Poder das Flores”. Um luxo!





Bom coadjuvante

Boys descolados que estão a fim de um cinto fashion e ao mesmo tempo amigo do bolso, vale dar aquela espiadinha no e-commerce da Youcom (youcom.com.br). O acessório quadriculado injeta bossa em uma produção basiquinha, como também funciona muito se a proposta for maximalista. Custa R$29,9.





A eleita

Que tal eleger uma bolsa de viagem cheia de bossa? O vixe amou o modelito a venda na loja virtual da Bagaggio (bagaggio.com.br), que se destaca não só pelo tamanho perfeito, mas sobretudo, pelos tons e modelagem esportiva, a prova que você pode carregar tudinho que precisa em um acessório bem fashionista. Preço: R$ 249,9.

Escultural

Uma sandália alta que tem uma forte presença e chama atenção em qualquer look. Atrás de uma com essa pegada? Pois nas lojas da Melissa (melissa.com.br) você encontra o modelo ideal, com um shape escultural, para ficar nas alturas com muito estilo. Custa R$ 239,9.

Puro efeito

Um brinco poderoso e o look de todo santo dia não precisa de muita coisa. Esse modelito arrematado na lojinha da Le Briju (lebriju.com.br) se diferencia pelas franjas coloridas. Dica de stylist: aposta em um rabo de cavalo para deixar a peça em evidência. Alô garimpeiras, vocês levam o acessório para casa por R$ 22,8.

Decor fashion

Uma bandeja bem pensada pode ser um curinga na decoração da casa. O elemento cumpre muitos papéis, a depender da criatividade. Você pode colocar bebidas, toalhas no lavabo, organizar seus acessórios na penteadeira ou mesmo servir com aquele toque fashion. Onde achar? Nas lojas da Riachuelo (riachuelo.com.br). Essa peça é um achado e custa R$ 29,9.





Nota 10: As fashionistas vêm transformando lenços em peças incríveis. Outro dia uma chegou com um top bafônico feito a partir da junção de dois deles com estampas diferentes. Cool!

Nota 0: Uma mulher estava em um café cheio de gente, ouvindo um áudio no celular no maior volume. As pessoas olhavam para ela com cara de reprovação e ela nem aí. De última!