Dia de decisão: Bahia encara o CRB valendo o acesso à Série A

Agora é a hora. Neste domingo (6), o Bahia terá sua última chance de retornar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Depois de passar toda a Série B entre os quatro primeiros colocados, o Esquadrão precisa apenas de um empate com o CRB para confirmar o acesso. O jogo decisivo começa às 18h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 38ª rodada.

Neste momento, o tricolor ocupa a 3ª colocação, com 59 pontos. É a mesma pontuação do Vasco, que aparece atrás por ter saldo de gols inferior (13 a 11). O time carioca também está na briga por uma das duas vagas restantes para a Série A 2023, assim como Ituano (57 pontos) e Sport (56). Cruzeiro e Grêmio já conseguiram a classificação.

Todos os quatro times que ainda brigam pelo acesso jogarão no mesmo dia e horário. Ituano e Vasco fazem um confronto direto, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), enquanto o Sport visita o Vila Nova em Goiânia.

De todos, o Bahia é quem tem a situação mais tranquila. O acesso está garantido com vitória ou empate com o CRB. Dá até para se classificar com derrota. Neste caso, seria preciso: o Sport não vencer e, caso ganhe, que não tire diferença de sete gols no saldo; ou que o placar da derrota tricolor seja no máximo por um gol de diferença a mais do que eventual revés do Vasco para o Ituano. Por exemplo: se o time carioca for derrotado por 1x0, o Bahia pode tomar até 2x0. Veja todos os cenários possíveis clicando aqui.

O tricolor já teve duas chances seguidas de confirmar o acesso antecipado, ambas em casa. Mas empatou por 1x1 os jogos na Fonte Nova, contra Vila Nova e Guarani, e deixou a classificação para a última rodada.

Os resultados ampliaram o cenário de queda de rendimento do Bahia na reta final da competição. Apesar de estar invicto sob o comando do técnico Eduardo Barroca, são quatro empates (contra Novorizontino, Grêmio, Vila Nova e Guarani, todos por 1x1) e só um triunfo (1x0 sobre o Brusque) em cinco jogos.

Levando em conta só o segundo turno, o Bahia tem apenas a 11ª melhor campanha, com 25 pontos conquistados em 18 jogos - 46,3% de aproveitamento. Um momento bem diferente do que viveu na primeira metade da Série B, quando somou 34 pontos em 19 partidas - o 3º melhor rendimento até então, com 59,6%. Até a 14ª rodada, vale lembrar, a equipe era treinada por Guto Ferreira. Depois dele, Enderson Moreira assumiu e ficou até o fim da 32ª, quando foi trocado por Eduardo Barroca, que chegou somente para os seis jogos finais.

Um dos atletas mais experientes do elenco, o argentino Lucas Mugni quer concentração total para que o time atinja o objetivo em Maceió sem depender de outros resultados. “Tento passar calma. Passar para os mais jovens, para todo mundo, o que precisamos ter na cabeça: queremos subir. É esse o objetivo. Qualquer outro pensamento que seja negativo, de medo, de preocupação, tem que ser esquecido. Não vale a pena. O que vale a pena é ter o foco em subir”, comentou o meia de 30 anos.

Do outro lado do campo, estará um adversário que apenas cumpre tabela. Sem chance de acesso ou rebaixamento, o CRB já pensa em 2023 - e uma discordância sobre o planejamento para o ano que vem foi decisiva para a saída do técnico Daniel Paulista, anunciada na quinta-feira.