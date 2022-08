Dia de Santa Clara será celebrado com missas no bairro de Águas Claras

Esta quinta-feira (11) será de festejos no bairro de Águas Claras. Na data em que se celebra o dia de Santa Clara, padroeira da televisão, o bairro terá missas comemorativas.

A Celebração do Trânsito de Santa Clara começa cedinho, às 6h30, com uma missa solene. Mais tarde, às 18h30, acontece a adoração ao Santíssimo Sacramento, seguida de Missa Solene, que será presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha.

Como 2022 é conhecido como o “Ano da Caridade”, um dos pilares para a Nova Evangelização, os festejos neste ano serão especiais. Uma das ações especiais, que ocorreu no novenário, de 2 a 10 de agosto, foi a arrecadação de itens básicos para os mais necessitados.

Durante os encontros, a comunidade paroquial arrecadou itens como papel higiênico, copo descartável, detergente, sabão em pó, desinfetante, água sanitária, além de fralda infantil e geriátrica.

SERVIÇO:

O QUÊ: Festa de Santa Clara

QUANDO: 11 de agosto de 2022

QUEM: Devotos

ONDE: Paróquia Santa Clara (Águas Claras)