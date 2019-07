Dia de São Cristóvão é celebrado com missas e carreatas por motoristas e fiéis

Igreja Matriz de São Cristóvão (Foto: Divulgação)

Nesta quinta-feira (25) é comemorado o dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas e protetor dos viajantes. Para comemorar a data, na paróquia dedicada ao santo, no bairro de São Cristóvão, foram realizadas missas e celebrações religiosas.

Os festejos começaram às 7h, com a primeira missa do dia. Em seguida, os fiéis fizeram uma carreata pelas principais ruas do bairro, passando por Itapuã, Itinga e centro de Lauro de Freitas. Já às 12h, foi celebrada uma missa em honra ao santo. Haverá ainda, a partir das 19h, uma missa festiva presidida pelo bispo auxiliar dom Hélio Pereira dos Santos.

Imagens de Nossa Senhora e São Cristovão percorreram ruas da cidade

Nascido e criado no bairro de São Cristóvão, o motorista e instrutor de direção Gerson de Souza Paula, 55 anos, fala com orgulho do padroeiro. "Eu morei a vida inteira ao lado da igreja, então brinco que praticamente nasci aqui dentro. Quando eu era menino, com uns 9 anos, ajudei a construir o piso da igreja. Tinha aquelas máquinas e eu ficava carregando material pra lá e pra cá, para ajudar. Tenho muito orgulho disso", conta.

Gerson e Valmir são responsáveis por transportar imagens

Há 30 anos ele é um dos responsáveis pelo transporte da imagem de São Cristóvão pelas ruas do bairro. "Eu vou sempre com meu amigo Valmir. Eu que transporto a imagem, é uma festa danada pelo bairro", narra ele, que brinca sobre o apelido curioso que tem. "Quem tem de 19 anos para baixo só me conhece como Bin Laden, por causa da barba. E olhe que aparei metade dela agora", brincou.

O amigo de Gerson, Valmir Ribeiro Borges, 55, também nasceu e se criou no bairro. Segundo ele, a festa em homenagem ao santo emociona. "Ele é o padroeiro de todo mundo que se criou aqui. Quando fazemos o transporte da imagem do santo, é sem remuneração, é tudo por amor a ele. A igreja sempre nos representou, temos uma relação muito boa com o pessoal de lá também. Participo todos os anos", contou ele, que aproveitou para falar da sua ligação com o bairro.

"Eu agradeço todos os dias a São Cristóvão por meus pais terem escolhido aqui para morar. Eu cresci aqui, desde pivetinho joguei bola, empinei arraia, joguei gude, tomei banho de rio, tive a infância que pedi a Deus. Aqui na ladeira da igreja ainda nem tinha asfalto", relatou com nostalgia.

Motoristas

O dia também foi bastante celebrado pelos rodoviários de Salvador. Na sede do Sindicato dos Rodoviários, em Brotas, houve alvorada de fogos às 6h, seguido de um café da manhã especial para motoristas e cobradores. Em seguida, às 8h30, aconteceu uma carreata rumo à Igreja da Conceição da Praia, no Comércio, onde uma missa em comemoração ao santo foi celebrada.

À tarde, a categoria participou de um almoço e seguiu para uma passeata em Cajazeiras. Às 19h30, haverá uma missa no Bom Juá. "É um momento de agradecer a São Cristóvão. É Importante festejar, para que a categoria possa relaxar também. Teremos muito entretenimento e música ao longo do dia", disse o vice-presidente do sindicato, Fábio Primo. As atividades acontecem durante todo o dia para que profissionais que trabalham em diferentes turnos possam participar.