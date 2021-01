Dia do fico? Vitória recebe Botafogo-SP e pode garantir permanência

Um ponto garante a permanência do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Após muitas rodadas lutando contra o rebaixamento, o time tem a chance de tranquilizar os corações rubro-negros nesta terça-feira (26). Para isso acontecer, basta empatar com o Botafogo-SP a partir das 21h30, no Barradão. Válido pela penúltima rodada do torneio de pontos corridos, o confronto ganhou status de final para a equipe vermelha e preta.

“Não tenha dúvida. É o nosso jogo de final de Copa do Mundo, o mais importante da temporada. Também o jogo mais importante não só da minha vida, mas, acredito eu, dos nossos atletas. Nós temos que nos doar ao máximo em busca de um ótimo resultado para que possamos sair dessa situação o quanto antes”, afirmou o técnico Rodrigo Chagas.

Em 16º lugar, o Vitória é o “porteiro” da zona de rebaixamento, mas corre pouquíssimo risco e depende só das próprias forças para confirmar presença na Série B 2021. O Leão tem 42 pontos e, se somar mais um, não poderá ser alcançado na última rodada por nenhum time que está no Z4.

O Paraná é o 18º colocado, com 36 pontos, e visita o Oeste hoje, às 19h15, em Barueri (SP). O Figueirense ocupa o 17º lugar, tem 39 pontos e perdeu para o Juventude por 2x1 na última sexta-feira, na abertura desta 37ª rodada. O lanterna Oeste e o vice-lanterna Botafogo-SP, adversário da vez, já tiveram a queda para a Série C confirmada.

Caso tropece diante do Botafogo-SP, o Vitória ainda terá a rodada derradeira para somar o ponto que garante a permanência na segunda divisão. Na sexta-feira, o Leão se despede da competição diante do Brasil de Pelotas, às 21h30, fora de casa.

O grupo, no entanto, quer espantar de uma vez o fantasma do rebaixamento logo hoje. “A gente espera poder dar essa alegria a toda torcida com um grande resultado para que possamos vibrar todos juntos após o jogo”, projeta Rodrigo Chagas.

Na temporada passada, o Vitória também lutou contra o rebaixamento e escapou na penúltima rodada. Na ocasião, ao vencer o Operário por 2x1 em Ponta Grossa (PR).

Diante da importância do jogo, a concentração para a partida começou um dia antes do previsto, no domingo (24). "Foi uma ideia dos atletas, eles que pediram. Isso mostra o quanto eles estão dando a importância, a grandeza do jogo. A concentração é boa porque você descansa mais, se alimenta melhor. Você procura concentrar mais aquilo que vai fazer no jogo. Acho muito importante essa atitude. Tenho certeza que isso vai refletir no jogo", afirmou o treinador rubro-negro, que relacionou 24 atletas para a partida. Um deles será cortado, já que a CBF só permite que 12 jogadores fiquem no banco de reservas.

Escalação

O jogador a mais é porque Thiago Lopes ainda é dúvida. O meia está recuperado de lesão, resistiu bem ao último treinamento, realizado na manhã de segunda-feira, mas ainda será avaliado pelos médicos antes do jogo. Já o atacante Ewandro, também curado de contusão, está apto para jogar e deve iniciar como suplente.

Caso Thiago Lopes não tenha condições de jogar, o técnico Rodrigo Chagas irá manter quase toda a escalação do time que venceu o Guarani por 2x1, no estádio Brinco de Ouro, na rodada passada. "A dúvida é só em relação ao Thiago, que vem fazendo trabalho à parte. Esperamos contar com ele. Caso isso não aconteça, provavelmente vai ser a equipe que iniciou o jogo contra o Guarani", afirmou. A exceção é a entrada de Guilherme Rend no lugar de Matheus Frizzo, que está com covid-19, assim como o atacante Vico.

Caso Thiago Lopes possa atuar, a tendência é que Mateusinho deixe o time titular. Assim, o Vitória deve entrar em campo com César, Van, João Victor, Wallace e Rafael Carioca; Guilherme Rend, Lucas Cândido, Fernando Neto e Thiago Lopes; Alisson Farias e Léo Ceará.